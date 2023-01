Porto Alegre Porto Alegre terá nova ação noturna para captura de escorpião amarelo

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2023

No ano passado, foram apreendidos 60 exemplares do animal. Foto: Cristine Rochol/PMPA No ano passado, foram apreendidos 60 exemplares do animal. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

Agentes da Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), acompanhados por especialistas em combate a endemias e com apoio de profissionais do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), realizam nova operação para captura de escorpião amarelo no Centro Histórico, nesta quarta-feira (1º). Com ponto de encontro na Praça Dom Feliciano, às 19h30min, a atividade será expandida para quarteirões das ruas dos Andradas, Marechal Floriano, Vigário José Inácio e da avenida Salgado Filho.

A gerente da Unidade de Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde, Roxana Nishimura, destaca que toda visualização de escorpião amarelo deve ser comunicada à prefeitura pelo serviço 156. “A notificação é importante e essencial para o desencadeamento de medidas ambientais”, frisa a gerente.

Números

Esta é a terceira operação para captura do animal na região em 2023. As vistorias são feitas em caixas de telefonia. Neste ano, foram coletados na cidade 60 escorpiões amarelos, sendo 56 no Centro Histórico, dois no bairro São Geraldo, um no Mário Quintana e um no Anchieta (Ceasa).

Em 2022, no mês de janeiro, foram registradas dez apreensões no Centro Histórico e não houve capturas noturnas, já que o serviço foi incorporado à rotina da Equipe de Fiscalização Ambiental da Vigilância em Saúde no decorrer do ano passado.

Em janeiro do ano passado, foi notificado um acidente (quando a vítima recebe uma ferroada do animal e é atendida no Hospital de Pronto Socorro). Neste ano, foram duas notificações de acidentes.

