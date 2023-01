Inter Mano Menezes deve repetir escalação para a partida contra o Ypiranga

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2023

Técnico conta com todos os titulares à disposição Foto: Ricardo Duarte/Inter Técnico conta com todos os titulares à disposição (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O time de Mano Menezes continua na preparação para o jogo contra o Ypiranga, nesta quinta-feira (2). Na manhã desta terça-feira (31), o técnico comandou mais um treinamento e acertou detalhes em sua possível equipe titular. A tendência é que a escalação seja a mesma da vitória contra o São Luiz, por 4 a 0, no Beira-Rio, no último sábado (28).

Durante o treino, a imprensa foi liberada apenas durante o aquecimento. Na parte aberta do treinamento, foi possível ver a presença dos titulares da última partida. Sem nenhum jogador suspenso por cartão vermelho ou problema médico, Mano deve repetir a escalação pela primeira vez em 2023.

Como na terceira rodada do Gauchão, Pedro Henrique deve seguir como centroavante. O camisa 28 está sendo improvisado após um início de temporada ruim de Alemão.

O Inter deve entrar em campo com a mesma escalação do jogo contra São Luiz: Keiller; Bustos, Vitão, Rodrigo Moledo e Renê; Johnny, Carlos de Pena, Mauricio, Alan Patrick e Wanderson; Pedro Henrique.

Mercado continua sendo a única baixa no elenco colorado. O defensor está se recuperando de lesão muscular na panturrilha esquerda. Os reforços John e Gabriel Baralhas aguardam sair no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

O Inter encerra a preparação nesta quarta-feira (1º). A partida ocorre nesta quinta-feira, contra o Ypiranga, às 16h30min, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O Colorado é o terceiro colocado na tabela do Gauchão, com cinco pontos, quatro atrás do líder Grêmio.

