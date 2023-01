Grêmio Sem espaço no Grêmio, meia Isaque acerta retorno em definitivo ao Guarani

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Meia deixará o Grêmio para assinar em definitivo com o Bugre Foto: Lucas Uebel/Grêmio Meia deixará o Grêmio para assinar em definitivo com o Bugre (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Sem espaço no Grêmio, o meia Isaque irá retornar em definitivo para o Guarani. A expectativa é que o jogador desembarque no Brinco de Ouro nesta terça-feira (31). Na temporada passada, o atleta chegou ao Bugre por empréstimo para jogar a Série B do Brasileirão.

Isaque disputou 18 partidas pelo Guarani na temporada de 2022, marcou três gols e uma assistência. Além do meia, o alviverde busca mais dois jogadores para fechar a lista de reforços e estrear no Paulistão.

Pelo Grêmio, segundo dados do Transfermarkt, Isaque atuou em 10 jogos, marcando 11 gols, com sete vitórias, um empate e duas derrotas. No clube gaúcho, o atleta de 25 anos, jogou em diferentes posições: centroavante, ponta esquerda, meia central e meia esquerda.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/sem-espaco-no-gremio-meia-isaque-acerta-retorno-em-definitivo-ao-guarani/

Sem espaço no Grêmio, meia Isaque acerta retorno em definitivo ao Guarani