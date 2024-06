Porto Alegre Porto Alegre terá novos Centros Humanitários de Acolhimento

Por Redação O Sul | 6 de junho de 2024

O projeto prevê três locais para colocação das estruturas. Foto: Julio Ferreira/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre, em parceria com o governo do Rio Grande do Sul, vai instalar Centros Humanitários de Acolhimento, voltados às pessoas que tiveram suas moradias atingidas pelas enchentes do mês de maio. O ato de assinatura do termo de cooperação, no Centro Humanístico Vida, ocorreu na tarde desta quinta-feira (6).

A execução será feita de forma conjunta e os participantes terão prazo de 10 dias para formalizar um plano de trabalho. O projeto prevê três locais para colocação das estruturas. O primeiro deles será em terreno de 9 mil m² anexo ao Centro Vida. Com capacidade de 800 a mil pessoas, contará com alojamentos para grupos familiares, além de dormitórios masculinos e femininos, fraldário, lactário, brinquedoteca e espaço para animais de estimação.

A gestão será conjunta entre o governo do estado e o município, e terá apoio da Organização Internacional para Migrações (OIM/ONU).

“Essa é uma etapa complexa, e todo apoio é muito bem-vindo. Nesta manhã, entreguei ao presidente Lula um ofício reforçando a necessidade de apoio da União para devolver moradia digna a essas pessoas”, disse o prefeito Sebastião Melo.

refeito realizou uma vistoria ao abrigo do Centro Vida, que hoje abriga cerca de 350 pessoas.

