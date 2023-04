Porto Alegre Porto Alegre autoriza tráfego do transporte escolar em faixas exclusivas para ônibus

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2023

Medida não exclui as demais obrigações do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e exige o uso de luz baixa ao transitar nos trechos, mesmo durante o dia Foto: Gustavo Roth/EPTC/PMPA Medida não exclui as demais obrigações do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e exige o uso de luz baixa ao transitar nos trechos, mesmo durante o dia. (Foto: Gustavo Roth/EPTC/PMPA) Foto: Gustavo Roth/EPTC/PMPA

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) publicou, nesta quinta-feira (20), no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa), a resolução nº 9/2023, que autoriza o tráfego do transporte escolar nas faixas exclusivas para ônibus da Capital, em qualquer horário, além de táxis e lotações do transporte seletivo que estiverem em operação, com ou sem passageiros. A medida não exclui as demais obrigações do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e exige o uso de luz baixa ao transitar nos trechos, mesmo durante o dia.

“As medidas de priorização do transporte público, como ocorrem em todas as cidades desenvolvidas do mundo, são um sinal de civilidade e progresso, que contribuem para a regularidade das operações e mais agilidade nas viagens. Esta permissão beneficia agora também os transportadores escolares, que se somam aos taxistas e às lotações, que já estavam autorizados a deslocar seus passageiros de forma mais rápida, e assim reduzir congestionamentos”, destaca o diretor-presidente da EPTC, Paulo Ramires.

A autorização não compreende a utilização dos corredores de ônibus e das faixas exclusivas da avenida Cristóvão Colombo e da av. Independência, no sentido bairro-Centro.

Faixas exclusivas

Porto Alegre possui 37,9 mil metros de faixas exclusivas, de uso exclusivo do transporte público nos horários de pico. Os trechos demarcados com a faixa azul contínua podem ser usados somente pelos coletivos, seletivos, táxis e escolares entre 6h e 9h e das 16h às 20h, de segunda a sexta-feira. Fora do horário de pico, estará disponível para os demais veículos.

A EPTC informa que é permitido acessar a faixa exclusiva do ônibus para realizar uma conversão a direita ou para acesso a garagens e estabelecimentos, desde que devidamente sinalizado com o uso de seta (pisca-pisca), como em toda e qualquer mudança de faixa.

A localização dos trechos de faixas exclusivas está disponível no portal EPTC Transparente.

Priorização – As medidas de priorização do transporte coletivo contribuem para a regularidade das operações e mais agilidade nas viagens, o que auxilia na diminuição do tempo de deslocamento dos usuários. Isso atrai novos passageiros, pois melhora a qualidade do serviço. Com viagens mais rápidas, sem congestionamento, também é possível economizar combustível.

