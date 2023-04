Com a recente polêmica com um atacante do Grêmio, o Inter promoveu uma palestra sobre casas de apostas esportivas nos últimos dias. O material foi criado pelo departamento de futebol colorado e o jurídico.

O papo foi inserido durante uma reunião entre os jogadores, comissão técnica e direção. A apresentação usou exemplos de casos recentes e de incidentes que vem acontecendo no Brasil e no mundo com casas de apostas.

O elenco do clube gaúcho foi apresentado a respeito das regras da Fifa e recebeu orientações pertinentes ao tema. A maior autoridade do futebol prevê multa de 100 mil francos suíços, cerca de R$ 550 mil. Além de banimento do futebol por até três anos para jogadores que fizerem apostas em jogos de futebol.