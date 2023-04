Porto Alegre Prefeitura lança o selo Porto Alegre Capital Mundial do Churrasco

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2023

A ideia surgiu em 2022, com o intuito de promover uma cultura intrínseca no porto-alegrense e fomentar o turismo Foto: PMPA/Divulgação Foto: PMPA/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A prefeitura de Porto Alegre apresenta neste sábado (22), o selo que confere à cidade o título de Capital Mundial do Churrasco. O lançamento será às 18h30, no palco principal do ExpoChurrasco 2023, no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Parque Harmonia).

O selo resulta de um movimento do Executivo municipal, por meio do gabinete do vice-prefeito Ricardo Gomes, em parceria com a iniciativa privada. A ideia surgiu em 2022, com o intuito de promover uma cultura intrínseca no porto-alegrense e fomentar o turismo.

“Temos as melhores churrascarias, casas de carne, assadores e algo que ninguém tem no mundo: o churrasco em casa. Estamos reconhecendo a nossa cultura e legitimando esta marca”, defendeu Gomes, prefeito em exercício e que irá conduzir o lançamento.

Porto Alegre é a cidade com o maior número de churrasqueiras por habitante, além de possuir mais de 100 churrascarias regularizadas na cidade, segundo a Sala do Empreendedor da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

“O título significa muito mais do que cultuar a nossa tradição. É abrir as portas da cidade para outros países e mostrar um dos pilares que movimenta a nossa economia e o nosso turismo. Queremos que mais turistas conheçam o churrasco que fazemos aqui”, disse a titular da SMDET, Julia Evangelista Tavares.

