Porto Alegre Divulgado o serviço de trânsito e transporte para a Festa de São Jorge, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Os festejos populares ocorrem nos dias 22 e 23 de abril na Capital Foto: TripAdvisor (Foto: TripAdvisor) Foto: TripAdvisor

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, divulgou o esquema de trânsito e transporte para os festejos da Festa de São Jorge que acontece nos dias 22 e 23 de abril em Porto Alegre.

No dia 22, as missas ocorrem às 8h, 10h, 14h e 16h. A procissão luminosa tem saída marcada para as 19h. No dia 23, a missa solene acontece às 9h e a saída para a procissão, às 10h. Após, seguem os festejos populares às 12h e a missa de encerramento às 19h.

Os bloqueios ocorrem durante a passagem das procissões nos dois dias e horários previstos, conforme programação acima. O bloqueio será sob o Viaduto São Jorge (no sentido Norte-Sul), ao lado da Paróquia São Jorge, na avenida Bento Gonçalves, sentido Centro-bairro, com a rua Salvador França e na avenida Ipiranga esquina Salvador França. No dia 23, o itinerário segue pela contramão.

Será feito o desvio das linhas que transitam pela Bento Gonçalves, sentido bairro/Centro, quando não houver a possibilidade de os ônibus passarem na frente da igreja. Neste caso, o desvio ocorrerá pela Bento Gonçalves / Salvador França / Ipiranga / Barão do Amazonas / Bento Gonçalves, seguindo o caminho normal da linha. No sentido Centro/bairro, se necessário os ônibus circulam na própria Bento Gonçalves fora do corredor, com as paradas espelhadas às existentes no corredor.

Os agentes de fiscalização e a central de videomonitoramento e controle da mobilidade da EPTC acompanham a circulação e orientam os motoristas para minimizar os impactos no trânsito. As informações serão atualizadas, em tempo real, pelo twitter @EPTC_POA.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/divulgado-o-servico-de-transito-e-transporte-para-a-festa-de-sao-jorge-em-porto-alegre/

Divulgado o serviço de trânsito e transporte para a Festa de São Jorge, em Porto Alegre

2023-04-20