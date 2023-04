Polícia Vinhos importados ilegalmente da Argentina são apreendidos em Veranópolis

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











A carga é avaliada em mais de 200 mil reais Foto: Divulgação/PRF A carga é avaliada em mais de 200 mil reais (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, nesta quinta-feira (20), na BR-470, em Veranópolis, uma caminhonete Toro transportando quase 350 garrafas de vinhos importados ilegalmente da Argentina.

Durante a Operação Tiradentes 2023, em ação de combate ao crime na rodovia, os PRFs abordaram uma Toro com placas de Belo Horizonte. Na consulta aos sistemas foi verificado que o veículo era alugado. Os policiais constataram que a caminhonete estava carregada com caixas de vinho tanto na caçamba quanto no banco traseiro.

A mercadoria, que seria entregue em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, foi importada ilegalmente da Argentina e era composta de vinhos de alto valor agregado, sendo que boa parte das garrafas tinha valor individual acima de R$ 1 mil. O total da carga foi avaliado em mais de R$ 200 mil.

O motorista, de 45 anos, de Caxias do Sul, não possuía passagens policiais. Ele foi encaminhado, juntamente com a carga e o veículo apreendidos, à polícia judiciária federal em Caxias do Sul.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia

https://www.osul.com.br/vinhos-importados-ilegalmente-da-argentina-sao-apreendidos-em-veranopolis/

Vinhos importados ilegalmente da Argentina são apreendidos em Veranópolis

2023-04-20