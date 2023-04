Polícia Três contrabandistas são presos em Ijuí, no Noroeste do Rio Grande do Sul

20 de abril de 2023

Foto: Divulgação/PRF

Durante ação de combate à criminalidade na BR-285, em Ijuí, no Noroeste do Rio Grande do Sul, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) realizou a prisão de três contrabandistas e apreensão de duas cargas de contrabando de cigarros, e três veículos. A ação ocorreu nesta quarta-feira (19).

Na primeira ação, próximo ao entroncamento com a RS-342 foram abordados um veículo do modelo Logan emplacado em Guaíba e uma Blazer emplacada em Santa Rosa. O carro estava carregado com cigarros contrabandeados de ingresso proibido no Brasil.

A Blazer fazia o acompanhamento da carga para avisar sobre a fiscalização policial. Nesta ação foram presos o condutor do Logan, de 20 anos, e a condutora da Blazer, de 30 anos, e foi apreendido um menor de idade. A carga somou 13.500 maços de cigarro.

O motorista do Logan já possui histórico de prisão por contrabando e carro clonado. Na segunda ação, foi abordado um Palio emplacado em Esteio também carregado de cigarros contrabandeados. Aproximadamente 10.000 maços. A mercadoria e automóvel foram apreendidos e o contrabandista, de 20 anos, foi preso.

As apreensões representam um prejuízo de aproximadamente R$ 200 milhões para as atividades criminais. Os cigarros, veículos, os presos e o adolescente foram conduzidos para a polícia judiciária federal em Santo Ângelo.

