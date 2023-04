Polícia Polícia apreende carga milionária de cocaína e pasta base em Carazinho, no Norte do Estado

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2023

O preso, juntamente com as drogas e o caminhão, foram encaminhados à polícia judiciária para confecção do flagrante Foto: Divulgação/PRF O preso, juntamente com as drogas e o caminhão, foram encaminhados à polícia judiciária para confecção do flagrante (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um traficante e apreendeu 18 quilos de drogas que estavam escondidas na cabine de um caminhão. A ação aconteceu na madrugada de quarta-feira (19), na BR-386 em Carazinho, no Norte do Estado.

Em operação de combate ao crime, a PRF abordou uma Scania com placas do Paraná que estava carregada com sacos de farinha de mandioca. O motorista informou que tinha começado a trabalhar com o caminhão quatro dias atrás e que o destino final era a cidade de Jaguarão.

Os policiais inspecionavam a carga e o caminhão quando notaram que o forro da cabine do motorista estava solto. Uma das placas foi removida revelando aproximadamente 14 quilos de cocaína e 4 quilos de pasta base.

O valor estimado é de mais de 3 milhões de reais. O condutor, de 38 anos, natural do Rio Grande do Sul, já com passagens por furto, ameaça, maus-tratos e lesão corporal, alegou que não sabia da existência da droga. O preso, juntamente com as drogas e o caminhão, foram encaminhados à polícia judiciária para confecção do flagrante.

2023-04-20