Porto Alegre Porto Alegre ultrapassa 100% da população estimada vacinada contra a Covid com a primeira dose

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Percentual ficou acima dos 100%, pois a aplicação das vacinas estende-se também a moradores de outros municípios. Percentual ficou acima dos 100%, pois a aplicação das vacinas estende-se também a moradores de outros municípios. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre bateu nesta sexta-feira (3), a marca de 1.219.502 vacinados com a primeira dose contra Covid-19. Esse número equivale a 100,7% da população estimada (1.211.358). O percentual ficou acima dos 100%, pois a aplicação das vacinas estende-se também a moradores de outros municípios. “Como vacinamos muitas pessoas de fora da Capital, é possível que nem todos os porto-alegrenses acima de 12 anos tenham recebido a imunização. Por isso, seguiremos ofertando a primeira dose nos pontos de vacinação”, destaca o secretário municipal de Saúde, Mauro Sparta.

De acordo com os dados do Vacinômetro, já são 1.091.270 pessoas com o esquema vacinal completo, o correspondente a 90,1% da população acima de 12 anos. “Para os que já receberam a primeira dose, ressaltamos a importância de completar o esquema vacinal, principalmente agora com a confirmação de casos da variante ômicron no País”, enfatiza Sparta.

A primeira dose está disponível para todas as pessoas com 12 anos ou mais. Já a segunda dose é oferecida para vacinados com Oxford/AstraZeneca e Pfizer/BioNTech há pelo menos oito semanas e Coronavac/Butantan, para vacinados há pelo menos 28 dias.

Podem receber a dose de reforço pessoas com 18 anos ou mais vacinadas com a segunda dose há cinco meses e imunossuprimidos com a segunda dose há pelo menos 28 dias.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre