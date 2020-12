Porto Alegre Porto Alegre vence prêmio nacional por urbanização tática da rua João Alfredo

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2020

Projeto prevê alargamento das calçadas, intervenções na iluminação, entre outros. Foto: Gustavo Roth/EPTC PMPA Projeto prevê alargamento das calçadas, intervenções na iluminação, entre outros. (Foto: Gustavo Roth/EPTC PMPA) Foto: Gustavo Roth/EPTC PMPA

A Prefeitura de Porto Alegre venceu na categoria Melhor Rua Completa com Urbanismo Tático, no Prêmio Ruas Completas. O evento marca o encerramento do Programa Ruas Completas – WRI e Rede Nacional para Mobilidade de Baixo Carbono, e premiou o trabalho de urbanização tática realizado na rua João Alfredo, no bairro Cidade Baixa. A capital gaúcha concorreu com as cidades de Mesquita (RJ), Juiz de Fora (MG), Campinas (SP) e São Paulo (SP). A premiação ocorreu na última quarta-feira (2).

“É uma grande alegria receber um prêmio nacional desta importância, resultado do empenho da equipe da secretaria, da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) e dos demais órgãos envolvidos. Queremos remodelar o espaço público, com desenho urbano diferenciado, incentivando a mobilidade ativa e atividades no período diurno” destaca o secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Marcelo Gazen. “É um trabalho bastante complexo que irá qualificar a João Alfredo em sua totalidade, trazendo mais segurança e conforto aos moradores, comerciantes e a população que transita no local”, conclui.

“É uma honra a oportunidade de participar e coordenar este projeto que temos desenvolvido nos últimos quatro anos. De 2017 para cá, pudemos contar com a capacitação e apoio técnico por parte da WRI BR e da Frente Nacional de Prefeitos, idealizadores do Programa Ruas Completas no Brasil, além da estrutura da Prefeitura de Porto Alegre”, afirma a arquiteta e urbanista Ana Paula Hoppe Bonini, da Coordenação de Projetos de Mobilidade da Smim, que representou o Executivo na premiação. “Através do projeto executivo de requalificação da João Alfredo, que está em execução, damos mais um passo em direção à implementação definitiva do piloto do Ruas Completas em Porto Alegre, buscando cada vez mais proporcionar espaços que possam ser compartilhados com segurança por todos, pedestres, ciclistas e motoristas”, conclui.

João Alfredo

A rua foi escolhida junto a outras nove vias do País para a implantação do conceito de ruas completas. No ano passado, foi inaugurada a primeira etapa com sinalização viária (urbanismo tático), projeto que rendeu o prêmio à equipe da prefeitura. Em outubro, foi assinada a contratação da empresa Encop Engenharia para a realização do projeto executivo de requalificação urbana do local. O estudo a ser realizado pela empresa vai detalhar o alargamento das calçadas, intervenções na iluminação, entre outros. Após concluído, o que deve ocorrer em sete meses, será preparado e lançado edital para execução das obras.

O projeto da Rua Completa João Alfredo vem sendo efetivado pela Prefeitura de Porto Alegre, coordenado pela Smim, com participação das equipes da EPTC, Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão.

