Porto Alegre Porto Alegre: Viaduto Abdias do Nascimento terá bloqueio neste domingo

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2025

O bloqueio ocorre em função do ensaio de rua em comemoração ao aniversário da escola Imperadores do Samba. Foto: Cristine Rochol/PMPA O bloqueio ocorre em função do ensaio de rua em comemoração ao aniversário da escola Imperadores do Samba. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

A avenida Edvaldo Pereira Paiva, no sentido bairro/Centro de Porto Alegre, na altura do Viaduto Abdias do Nascimento até a rua Carlos Medina, será bloqueada neste domingo (12) a partir das 17h30min. O bloqueio ocorre em função do ensaio de rua em comemoração ao aniversário da escola Imperadores do Samba.

Motoristas que quiserem acessar a Orla do Guaíba poderão usar a Nestor Ludwig e ingressar na Edvaldo Pereira Paiva em direção ao Centro. Agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) estarão no local para orientar o trânsito.

