Rio Grande do Sul Tragédia na BR-290: acidente em São Gabriel termina com três vítimas fatais

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2025

Foto: PRF/Divulgação

Na manhã deste sábado (11), a Polícia Rodoviária Federal atendeu a um acidente fatal no quilômetro 455 da BR-290, em São Gabriel. A ocorrência envolveu uma colisão frontal entre um Ecosport com placas da Argentina e um Corsa com placas de Cachoeira do Sul.

Durante o atendimento, os policiais constataram que no veículo argentino havia um casal. O motorista, um homem de 42 anos, morreu no local, enquanto a passageira, de 35 anos, foi socorrida em estado grave para um hospital de São Gabriel. No Corsa, estavam um casal e seu filho. O homem, de 33 anos e natural de Alegrete, e a mulher, de 35 anos e de Cachoeira do Sul, também morreram no local. A criança, de 8 anos, foi encaminhada ao hospital em estado grave.

Os policiais rodoviários federais realizaram o levantamento pericial para determinar as causas do acidente.

A pista ficou parcialmente interrompida para a realização da perícia e remoção dos veículos, mas já foi liberada.

2025-01-11