Porto Alegre Porto Alegre: Vila São José recebe pulverização de inseticida nesta segunda-feira

Por Redação O Sul | 12 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











A pulverização de inseticida é realizada pela prefeitura para diminuir ou interromper o ciclo de transmissão viral em uma região. Foto: Cristine Rochol/PMPA A pulverização de inseticida é realizada pela prefeitura para diminuir ou interromper o ciclo de transmissão viral em uma região. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nova operação para aplicar inseticida em parte de ruas da Vila São José, em Porto Alegre, será realizada nesta segunda-feira (13), no turno da manhã, a partir das 9h. A ação, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde por meio da Vigilância em Saúde (DVS), pretende diminuir a quantidade de mosquitos Aedes aegypti adultos na região, reduzindo, desta forma, o risco de transmissão do vírus da dengue entre residentes do bairro.

Estarão no local responsáveis técnicos da DVS, acompanhados por agentes de combate a endemias identificados com coletes e crachás da SMS e profissionais da empresa terceirizada contratada pela prefeitura para aplicação do inseticida. O ponto de encontro e de partida da operação será a rua Ernesto Araújo, na altura do número 95. Receberão o inseticida trechos de seis ruas: Ernesto Araújo, Pereira Ibiapina, Beco E Vila Vargas, Martins de Lima, Vidal de Negreiros e Guarani.

De acordo com dados da vigilância epidemiológica da SMS, há 29 casos confirmados de dengue na cidade, sendo 14 importados de outras cidades (pacientes com histórico de viagem) e 15 autóctones – contraídos em Porto Alegre. Desses 15, dez são de pacientes que residem na zona Leste, mais especificamente nos bairros Vila São José e Vila João Pessoa. Nesta semana, duas operações para aplicação de inseticida foram realizadas nos bairros.

A pulverização de inseticida é realizada pela prefeitura para diminuir ou interromper o ciclo de transmissão viral em uma região, ao reduzir a densidade de mosquitos adultos na respectiva área. A aplicação é chamada “controle químico” de mosquitos adultos. Como não se trata de uma ação para “desinsetização” de alguma área, não é possível solicitar aplicação do inseticida à prefeitura.

A operação é realizada mediante avaliação técnica da DVS/SMS. “Ressaltamos que a ação mais efetiva a ser feita nas comunidades é a eliminação de depósitos de água parada que servem como criadouros, para evitar o nascimento de novos mosquitos”, destaca a diretora adjunta da DVS, Fernanda Fernandes.

Sintomas

Pessoas que apresentem sintomas compatíveis com a dengue – febre alta (a partir de 38º), acompanhada de dor de cabeça e dor no corpo ou náuseas e vômitos – devem buscar atendimento na unidade de saúde mais próxima da sua residência. Não é recomendada automedicação, pois alguns medicamentos podem agravar o quadro clínico do paciente. Dengue é uma doença séria, que pode apresentar quadros brancos ou graves e até levar a óbito.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/porto-alegre-vila-sao-jose-recebe-pulverizacao-de-inseticida-nesta-segunda-feira/

Porto Alegre: Vila São José recebe pulverização de inseticida nesta segunda-feira