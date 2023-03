Porto Alegre Porto Alegre altera itinerário de duas linhas de ônibus a partir desta segunda-feira

Por Redação O Sul | 12 de março de 2023

A alteração atende a um pedido feito pela população durante o projeto Mais Comunidade promovido pela prefeitura Foto: Divulgação A alteração atende a um pedido feito pela população durante o projeto Mais Comunidade promovido pela prefeitura. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A prefeitura alterou o itinerário de duas linhas de ônibus para qualificar o serviço do transporte público nas regiões Sul e Centro Sul de Porto Alegre. As linhas 149.3 – Icaraí/Menino Deus e 283 – Ipanema/Cavalhada operam com alteração a partir da segunda-feira (13). Abaixo, os mapas explicativos.

Com a modificação do itinerário, a linha 283 retomará o atendimento à população da Vila dos Sargentos, no bairro Serraria. A alteração atende a um pedido feito pela população durante o projeto Mais Comunidade promovido pela prefeitura.

A rota 149.3, na região Centro-Sul, terá alteração no itinerário no sentido bairro/Centro. O transporte coletivo passará pela avenida Getúlio Vargas até a Érico Veríssimo, no sentido bairro/Centro.

“A ampliação do itinerário das duas linhas faz parte de um trabalho que desenvolvemos diariamente com os nossos técnicos. Além de qualificar o atendimento, estamos atendendo uma demanda da comunidade com essas melhorias”, destaca o secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior.

As mudanças estarão disponíveis no site da EPTC. Os usuários do transporte coletivo podem verificar a localização dos ônibus e conferir quais as linhas passam em cada ponto, em tempo real, por meio do app do cartão TRI. Basta selecionar “GPS” para ser direcionado ao Cittamobi.

