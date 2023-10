Porto Alegre Porto Alegre volta a contar com reforço de unidade móvel para vacinação contra covid

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Equipe volante estará no bairro Humaitá entre 9h e 16h. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após um mês e meio de interrupção devido ao envio solidário de equipes ao Vale do Taquari, a vacinação contra covid por meio de unidade móvel volta a ser realizada em Porto Alegre nesta quarta-feira (18). O ônibus da prefeitura estará na rua Ernesto Neugebauer nº 2.470, bairro Humaitá (Zona Norte), das 9h às 16h. Já nos postos de saúde o esquema permanece inalterado, com 43 unidades.

Na quinta (20), a estrutura permanecerá na Zona Norte, deslocando-se até a avenida Dique nº 855, no bairro Anchieta, estacionando na sede da Associação dos Moradores da Vila Dique. Vale lembrar que às sextas-feiras esse tipo de reforço logístico não é disponibilizado.

Locais, horários, telefones e outros detalhes podem ser consultados diariamente na sessão de notícias do site prefeitura.poa.br. Confira, a seguir, um resumo dos serviços oferecidos:

– Estão disponíveis as duas doses básicas dos 6 meses em diante, bem como primeiro e segundo reforços (a partir de 12 e 18 anos, respectivamente).

– Também prossegue a aplicação da vacina bivalente para todos que já completaram 18 anos, bem como profissionais da saúde, gestantes, puérperas e, a partir dos 12 anos, pessoas com comorbidades, deficiência permanente ou baixa imunidade.

Exigências

De modo geral, nos procedimentos a partir da primeira dose do esquema primário, os intervalos mínimos entre cada injeção variam de 28 dias a quatro meses. No caso dos pequenos entre 6 meses e 3 anos incompletos, são três aplicações com intervalo de quatro semanas entre a primeira e a segunda, seguida de uma espera de oito semanas até a terceira.

Para adolescentes e adultos, em aplicações de primeira dose deve ser apresentada identidade com CPF. Não é exigido o comprovante de residência. A gurizada até 12 anos, por sua vez, não necessita de prescrição médica mas é solicitado o cartão de vacinação contra outras doenças. Mãe, pai ou responsável devem estar presentes – ou outro adulto, mediante autorização por escrito.

Depois da primeira injeção é obrigatório o cartão de controle fornecido pelo agente de saúde. Pode se dirigir aos locais indicados quem recebeu Coronavac há pelo menos 28 dias, ao passo que os contemplados com Oxford e Pfizer devem aguardar intervalo de quatro meses entre as duas “picadas”.

Já para o primeiro e segundo reforços é solicitada a mesma documentação da segunda dose do ciclo básico de imunização. O cartão de controle deve comprovar a conclusão do esquema de imunização completo (duas doses ou aplicação única da Janssen, mais a primeira injeção adicional) há pelo menos quatro meses.

Na vacina bivalente, por sua vez, a exigência é de que o indivíduo já tenha completado há pelo menos quatro meses o esquema primário (duas doses de Coronavac, Oxford e Pfizer ou dose única da Janssen) ou básico (que inclui o primeiro reforço).

Pandemia no RS

Balanço divulgado nessa terça (17) pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) adicionou 537 testes positivos e uma morte à estatística do coronavírus no Rio Grande do Sul. Em três anos e sete meses desde o anúncio da chegada da pandemia, são mais de 3,05 milhões de contágios conhecidos no mapa gaúcho, dos quais 42.494 resultaram em óbito (seis nos últimos sete dias).

Apenas uma das 497 cidades gaúchas não registra qualquer perda humana para a covid. Trata-se de Novo Tiradentes, localizada na Região Norte do Estado e que soma 637 casos confirmados – nenhum nos últimos dias.

Dos registros de contágio conhecidos até agora em território gaúcho, em quase 3,02 milhões o paciente já se recuperou (aproximadamente 99% do total). Outros 1.930 (menos de 1%) são considerados casos ativos, ou seja, a pessoa está infectada e com possibilidade de transmitir a doença para outros indivíduos.

As internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) associada à covid chegaram a 134.004 (cerca de 4% dos testes positivos realizados até o momento). O número diz respeito aos registros desde março de 2020, época das primeiras notificações de casos de coronavírus no Estado. Outros detalhes estão no portal covid.saude.rs.gov.br.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/porto-alegre-volta-a-contar-vacinacao-contra-covid-em-porto-alegre-volta-a-contar-com-unidade-movel/

Porto Alegre volta a contar com reforço de unidade móvel para vacinação contra covid

2023-10-17