Porto Alegre Com estoque baixo, Hospital Divina, em Porto Alegre, solicita doação de sangue

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2023

A instituição necessita de todos os tipos sanguíneos Foto: Cristine Rochol/PMPA A instituição necessita de todos os tipos sanguíneos. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

Os estoques do Banco de Sangue do Hospital Divina, em Porto Alegre, estão baixos. A instituição necessita de todos os tipos sanguíneos. O Banco de Sangue funciona de segunda a sexta das 8h às 17h. No sábado, o horário é das 8h às 12h. O endereço é Rua da Gruta, 145, bairro Cascata.

Conforme a instituição, para grupos a partir de dez doadores, é necessário agendamento.

O que é preciso para doar

Estar em boas condições de saúde

Ter entre 16 anos (com autorização do responsável) e 69 anos

Pesar acima de 50 quilos

Ir alimentado (evitar alimentação pesada)

Ter dormido seis horas nas últimas 24 horas

Documento oficial com foto (RG ou CNH) e CPF

Não pode doar quem

Estiver grávida ou amamentando

Teve hepatite B ou C

Teve doença de Chagas, malária ou sífilis

É soropositivo

Tem múltiplos parceiros sexuais e não faz uso de preservativos

É usuário de drogas injetáveis

Menor de 16 anos

Realizou tatuagem nos últimos 12 meses

Para mais informações, ligue (51) 3220-6012.

