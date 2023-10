Acontece Feira do Livro de Porto Alegre terá lançamento de obra sobre violência contra idosos

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2023

A obra conta com a participação de 35 colaboradores especialistas no tema

A violência contra a pessoa idosa se constitui em um fenômeno mundial, representando um problema de saúde púbica. Diante dessa realidade, percebem-se muitos desafios a serem tomados pelos governantes, gestores de instituições e sociedade em geral para garantir que a pessoa idosa envelheça de forma tranquila, digna e saudável.

O escritor, comunicador e técnico de enfermagem Paulo Viana lançará, no dia 4 de novembro, na Feira do Livro de Porto Alegre: o “Manual de conscientização da violência contra a pessoa idosa”.

A obra conta com a participação de 35 colaboradores especialistas no tema e atuantes em importantes esferas públicas e privadas como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RS), a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG), a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, a Delegacia de Polícia de Proteção ao Idoso de Porto Alegre, o Conselho Municipal do Idoso (COMUI), o Conselho Estadual da Pessoa Idosa do Rio Grande do Sul (CEI-RS), entre outros.

O livro alerta para a violência contra a pessoa idosa como um problema não só de saúde pública, mas também como uma violação dos direitos humanos.

Compreender as razões que estão por trás deste fenômeno é crucial não somente para a diminuição dos índices de criminalidade contra os mais velhos, mas também para o entendimento da sociedade como um todo por meio de suas relações.

Com uma nova publicação o escritor revela que o sentimento é de felicidade e realização. “Toda organização é sempre um desafio e cada obra renova a sensação de dever cumprido”.

Além disso, para facilitar a compreensão de pessoas com diferentes níveis de formação, o livro aposta em uma linguagem acessível.

“Tenho um cuidado especial em transmitir seus conhecimentos para a população e profissionais, a fim de auxiliar aqueles que mais necessitam”, afirma o autor.

Paulo Viana e os colaboradores estarão na 69ª Feira do Livro de Porto Alegre no dia 4 de novembro, às 16h, para sessão de autógrafos coletiva no Memorial do Rio Grande do Sul, no piso térreo da Praça da Alfândega. Quem quiser adquirir a mais nova obra do autor, pode adquirir na Banca 20 da feira ou através do site.

