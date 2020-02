Esporte Porto-alegrense de 12 anos é vice-campeã mundial de jiu-jitsu

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2020

O torneio foi disputado nos Estados Unidos Foto: Divulgação O torneio foi disputado na Califórnia. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A atleta porto-alegrense Isadora Camargo, 12 anos, sagrou-se vice-campeã do Mundial Pan Kids Jiu-Jitsu Championship 2020 (IBJJF – International Brazilian Jiu-Jitsu Federation).

O campeonato foi disputado no último fim de semana em Long Beach, na Califórnia (EUA), com quase mil atletas inscritos em todas as categorias. Essa é considerada a competição mais importante da modalidade no mundo para crianças e adolescentes até 15 anos.

“Isa treina diariamente, mas, para esse grande evento, foi um mês de treino ainda mais intenso”, disse a mãe da atleta, Fernanda Camargo, que comemorou o desempenho da filha.

A atleta do Projeto Social Jaca Team, comandado pelo mestre Alexandre Jaca, pratica o esporte há apenas um ano e cinco meses e, ao longo desta jornada, vem participando de muitos campeonatos e conquistando várias medalhas.

Segundo Isadora, trazer a medalha de prata para o Rio Grande do Sul e para o Brasil demonstrou a sua preparação e evolução.

