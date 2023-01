Porto Alegre Porto-alegrenses poderão agendar a retirada de medicamentos especiais a partir desta segunda

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2023

Ideia é facilitar o atendimento e reduzir o tempo de espera da população que utiliza o serviço. Serão oferecidos 480 agendamentos por dia, além da demanda espontânea

A retirada de itens no Centro Logístico de Medicamentos Especiais (Celme) poderá ser agendada a partir desta segunda-feira (2). Para tanto, moradores de Porto Alegre devem acessar o endereço celme.portoalegre.rs.gov.br, informando nome, CPF e telefone. Com a medida, a ideia é facilitar o atendimento e reduzir o tempo de espera da população que utiliza o serviço. Serão oferecidos 480 agendamentos por dia, além da demanda espontânea.

Celme

Celme é a nova denominação da Farmácia de Medicamentos Especiais. Desde o último dia 12, o local funciona na avenida Azenha, 295, das 8h às 17h, e não mais na esquina da avenida Borges de Medeiros com a rua Riachuelo, Centro de Porto Alegre. A mudança concluiu a transferência da gestão do serviço, que passou da Secretaria Estadual da Saúde (SES) para a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Nova logística

Outra mudança no sentido de qualificar o atendimento será a ampliação dos locais para abertura de protocolo, serviço necessário para fazer o primeiro pedido de novo medicamento. A partir de segunda-feira, três farmácias distritais do município passam a receber solicitações de protocolo: Vila dos Comerciários, Navegantes e Restinga. Conforme a diretora de Atenção Primária da SMS, Caroline Schirmer, a intenção é dar mais opções de atendimento, no sentido de agilizar o acesso do público.

Não haverá mudança em relação ao serviço on-line da Farmácia Digital, que seguirá no site, acessível para maiores de 18 anos. No portal, a pessoa consulta os medicamentos disponibilizados pelo SUS que são de responsabilidade do Estado.

A Procempa viabilizou a disponibilização do agendamento por meio de sistemas utilizados em outros serviços oferecidos ao cidadão. “Cada vez mais é possível integrar sistemas e dados e facilitar o acesso a serviços públicos”, afirma a diretora-técnica da Procempa, Débora Roesler.

O Celme recebe cerca de mil pessoas diariamente, todas moradoras da Capital. Ao todo, o serviço é utilizado por aproximadamente 23 mil pessoas.

