Rio Grande do Sul Porto do Rio Grande passa por dragagem emergencial após enchentes

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2024

Os trabalhos estão sendo executados pela draga Galileo Galilei Foto: Divulgação Os trabalhos estão sendo executados pela draga Galileo Galilei. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Responsável por administrar todo o sistema hidroportuário gaúcho, a empresa pública Portos RS iniciou a dragagem urgente de recuperação do trecho mais crítico do canal de acesso ao Porto do Rio Grande, em área externa aos Molhes da Barra, no Litoral Sul gaúcho.

Os trabalhos estão sendo executados desde quarta-feira (3) pela draga Galileo Galilei, pertencente à frota da empresa Jan de Nul, a partir de um contrato entre a autoridade portuária e a empresa Van Oord Serviços de Operações Marítimas.

De acordo com o diretor de infraestrutura da Portos RS, Lucas Meurer, serão investidos R$ 21,5 milhões para a retirada de 593 mil metros cúbicos de sedimentos. A previsão é de que o serviço seja concluído em até 20 dias. A quantidade a ser dragada foi apontada por uma batimetria durante o mês de maio, realizada após um incidente envolvendo uma embarcação.

As enchentes históricas contribuíram para o assoreamento da hidrovia e do canal de acesso ao Porto do Rio Grande, um dos mais importantes da América. No entanto, a obra compreenderá apenas um trecho de aproximadamente três quilômetros. Uma dragagem mais ampla deverá ser realizada em breve para o restabelecimento das profundidades.

“A Portos RS tem buscado, junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura dos Transportes (DNIT), uma alternativa para a realização da obra. Em reunião recente, o órgão federal se comprometeu a realizar o desenvolvimento do projeto e encaminhá-lo ao Ministério de Portos e Aeroportos após o recebimento dos dados de batimetria, do volume a ser dragado e dos custos da dragagem”, informou a estatal.

