Por Redação O Sul | 14 de março de 2025

Os portões abrem às 17h nos dois dias. Foto: Pedro Piegas/PMPA Os portões abrem às 17h nos dois dias. (Foto: Pedro Piegas/PMPA) Foto: Pedro Piegas/PMPA

A primeira noite do Carnaval 2025 no Complexo Cultural do Porto Seco, em Porto Alegre, acontece nesta sexta-feira (14), com desfiles das escolas dos grupos Prata e Bronze. Os portões abrem às 17h nos dois dias.

Dando início aos trabalhos, o bloco do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) abre a primeira noite, às 19h, para alertar sobre os cuidados com a limpeza urbana e a correta separação dos resíduos. O Bloco da Saúde também participa da festa nas duas noites de desfile.

O Carnaval do Porto Seco tem mais espaços gratuitos para receber o público nesta sexta e sábado (15). As arquibancadas, cujos acessos serão por ordem de chegada, têm capacidade para 6.480 pessoas por noite. O camarote para Pessoa com Deficiência (PCD), também sem custo, poderá acomodar até 50 pessoas a cada noite (25 PCDs + 25 acompanhantes). A entrada será pelo portão 6.

O público terá água gratuita disponibilizada em sete pontos. Cada um deles terá quatro torneiras de água do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae).

Quatro pontos estarão localizados atrás das arquibancadas e três nas filas dos acessos ao sambódromo. Os demais estarão disponíveis para o comércio do local e área administrativa do Porto Seco.

Trânsito e transporte

A rua José Assis Borges Pinto ficará bloqueada entre a avenida Plínio Kroeff e a rua Hermes de Souza. A rua Ariovaldo Alves Paz terá sentido único entre a rua Elvio Antônio Filipetto em direção à avenida Vila Santíssima Trindade e o seu acesso será restrito. A rua Celso Afonso Soares Pereira, próximo ao portão principal do evento, será destinado para acesso ao estacionamento principal do evento.

O transporte coletivo irá operar com duas linhas especiais: E10 (Restinga/Carnaval) via Lomba do Pinheiro, que sairá do terminal Nilo Wulff na Restinga, e a E33 (linha especial Carnaval) via Assis Brasil, que sairá do terminal CPC no Centro.

A linha B02 (Leopoldina / Aeroporto – Circular) parte do Terminal Safira, passa pelo aeroporto e segue até o Terminal do Aeroporto, passando pelo Porto Seco, antes de regressar. As viagens dessa linha são disponibilizadas no final da noite para atender os usuários que fazem integração com o Trensurb. Além disso, as linhas regulares 633 (Costa E Silva) e T6 (Transversal 6) atenderão as demandas de chegada e saída do Sambódromo.

Um ponto de táxi será disponibilizado na rua Élvio Antônio Felipetto, com embarque e desembarque de táxis próximo ao portão de entrada. Já o ponto de embarque e desembarque dos aplicativos ficará logo atrás do ponto de táxi.

Os passageiros podem consultar informações sobre o transporte coletivo, em tempo real, na função GPS do app do Cittamobi, Moovi, Lá Vem o ônibus ou Cartão TRI, disponível para smartphones iOS e Android.

Ao todo, são 500 vagas de estacionamento, ao valor de R$ 60,00 por noite.

O que é permitido ou não levar ao Porto Seco

– Cada pessoa poderá levar até dois vasilhames plásticos de 500ml com bebida (água, suco, refrigerante ou cerveja);

– No Camarote/Frisa, cada um terá permissão para entrar com um pote de alimento para consumo pessoal, como lanches leves, refeições, salgadinhos, sanduíches etc;

– Não é permitido entrar com objetos perigosos, como garrafas de vidro, garrafas térmicas, latas de alumínio, sinalizadores, fogos de artifício, objetos cortantes e armas de fogo;

– Não é permitida a entrada de guarda-chuva;

– Será permitido a entrada de cooler vazio para acondicionar o gelo e as bebidas que devem ser comprados no complexo.

– Pode entrar com mochilas ou sacolas retornáveis (como as utilizadas para compras em supermercado), desde que não contenham itens não permitidos, citados acima.

Desfiles

Sexta-feira – Grupo Prata

1ª – 21h30 – Filhos de Maria

2ª – 22h35 – Protegidos da P. Isabel

3ª – 23h40 – Realeza

Sexta-feira – Grupo Ouro

1ª – 0h45 – Fidalgos e Aristocratas

2ª – 2h – Acadêmicos de Gravataí

3ª – 3h15 – Copacabana

4ª – 4h30 – Imperadores do Samba

5ª – 5h45 – União da Vila do IAPI

Sábado

20h – Tribo Os Comanches

Grupo Prata

1ª – 21h – Academia de Samba Praiana

2ª – 22h05 – Unidos de Vila Mapa

3ª – 23h10 – Império da Zona Norte

4ª – 0h15 – União da Tinga

Grupo Ouro

1ª – 1h20 – Império do Sol

2ª – 2h35 – Unidos de Vila Isabel

3ª – 3h50 – Estado Maior da Restinga

4ª – 5h05 – Bambas da Orgia

5ª – 6h20 – Imperatriz D. Leopoldina

