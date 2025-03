Porto Alegre Bairro Sarandi terá mutirão de limpeza neste domingo

Por Redação O Sul | 14 de março de 2025

Ação acontece no Beco Recanto do Chimarrão e na avenida Nossa Senhora Aparecida. Foto: Jadir da Silva Rodrigues/DMLU/PMPA Ação acontece no Beco Recanto do Chimarrão e na avenida Nossa Senhora Aparecida. (Foto: Jadir da Silva Rodrigues/DMLU/PMPA) Foto: Jadir da Silva Rodrigues/DMLU/PMPA

O bairro Sarandi, na Zona Norte de Porto Alegre, terá um mutirão de limpeza neste domingo (16), no Beco Recanto do Chimarrão e na avenida Nossa Senhora Aparecida.

Realizado pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), a área é alvo frequente de descarte irregular de resíduos, o que provoca focos crônicos de lixo. Cerca de dez garis, com o auxílio de oito caminhões e duas retroescavadeiras, executarão o serviço.

Nas ações, são retiradas cerca de 20 toneladas de resíduos. O diretor-geral do DMLU, Carlos Alberto Hundertmarker, destaca que, duas vezes por semana, há um plantão de limpeza para a remoção de focos crônicos de lixo na área.

“Os locais enfrentam um problema grave com o acúmulo de resíduos, que afeta as condições de vida na região. Para mitigar isso, realizamos plantões de limpeza no local duas vezes por semana, com o intuito de reduzir os impactos e conscientizar a população sobre a importância da destinação correta dos resíduos”, explica Hundertmarker.

