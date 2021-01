Geral Portugal assume a presidência da União Europeia com a missão de implementar reconstrução pós-pandemia

Avançar na recuperação da economia, arrasada pela pandemia do novo coronavírus, sem deixar ninguém para trás, é o desafio anunciado pelo primeiro-ministro António Costa, do Partido Socialista (PS), para a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia (UE). O ano será marcado pelo início da execução do maior pacote financeiro da história do bloco, que enfrentará o dilema de qualificar e incluir 16,2 milhões de desempregados em um mercado de trabalho em crise e em transição para o digital.

O slogan dos portugueses para a presidência rotativa no primeiro semestre tem a pretensão da resposta. “Tempo de agir: por uma recuperação justa, verde e digital”. Retomar a economia, desenvolver o Pilar dos Direitos Sociais e reforçar a autonomia estratégica são as prioridades. De saída, caberá à presidência portuguesa aprovar e aplicar os planos nacionais de recuperação da economia, para os quais serão destinados € 750 bilhões do plano contra os danos da Covid-19, incluídos no orçamento de € 1,07 trilhão para 2021-2027. É nesta fase que ninguém pode ficar pelo caminho.

“Os empregos não serão os mesmos dos que deixam de existir. E não serão para as mesmas pessoas que ocupavam postos destruídos. Há de se reforçar a qualificação, investigação e a proteção social para garantir que ninguém fica para trás”, disse Costa durante uma conferência.

A tarefa é árdua. Especialista em assuntos europeus e professor do Instituto Universitário de Lisboa, Nuno Oliveira Pinto sugere que a recuperação seria mais fácil se as medidas estabelecidas no Pilar Europeu dos Direitos Sociais estivessem adiantadas. Aprovados em 2017, os 20 princípios do pilar foram divididos em três áreas: igualdade de oportunidades e acesso ao mercado de trabalho; condições de trabalho; proteção e inclusão sociais.

“Passados três anos, pouco avançou. Espero que a presidência portuguesa possa contribuir ao ter colocado a dimensão social como prioridade”, afirmou Oliveira.

O eurodeputado português Francisco Guerreiro, do Grupo dos Verdes/Aliança Livre Europeia, é cético quanto à recuperação justa e sustentável em meio à crise.

“Acho impossível com a visão obsoleta de como organizar a sociedade a nível econômico, social e ecológico que os partidos tradicionais têm, com o seu endeusamento do crescimento contínuo num planeta com recursos limitados”, declarou.

A crise tem nuances distintas em cada um dos países da UE. E Costa tem em casa um exemplo. Portugal, dependente do turismo, é o segundo com menos vagas de emprego no bloco atrás apenas da Grécia.

“Dada a maior debilidade das suas economias ou por dependerem de setores fortemente atingidos pela pandemia, como o turismo, alguns vão enfrentar maiores dificuldades. Muitas empresas e postos de trabalho já ficaram e vão continuar a ficar para trás”, afirmou Oliveira.

O evento central da presidência portuguesa será a Cúpula Social e o Conselho Europeu em maio, no Porto. Ao assinarem juntos a Declaração do Porto, com os fundamentos para concretizar os princípios do Pilar na UE, os líderes dos Estados-membros terão a chance de mostrar unidade pós-Brexit.

“Temos que saber se a UE é sobretudo uma união de valores fundamentais ou se é instrumento para gerar valor econômico. A incompreensão desta distinção levou à saída do Reino Unido, que via a UE pela questão da economia”. explicou Costa.

Após o bloqueio de Hungria e Polônia ao fundo de reconstrução, o bloco ainda viu os húngaros anteciparem em um dia o início da vacinação contra a Covid-19, que Costa gostaria que fosse simultânea. Para Guerreiro, mostrar unidade e liderança fortalecerá a confiança na democracia e minará a escalada da extrema direita.

“O combate à corrupção e maior aproximação dos cidadãos aos centros de decisão serão fundamentais para combater ideologias populistas, xenófobas, iliberais e nacionalistas, que nunca oferecem soluções”, disse Guerreiro.

Fortalecer o bloco no contexto político global, mantendo a autonomia sem se fechar ao mundo, é a estratégia anunciada. Na Cúpula do Porto, acontecerá em maio a primeira reunião conjunta com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, com quem a UE quer desenvolver relação nos campos digital e climático. O bloco quer, ainda, liderar o processo de transição climática, mesmo com o anúncio feito pelo presidente eleito Joe Biden da volta dos Estados Unidos ao Acordo de Paris.

Um integrante do governo português disse querer reativar a agenda Europa/América Latina, que estaria parada porque nunca mais houve reuniões para debater questões como o da Venezuela.

Além de querer fazer avançar a ratificação do acordo de livre comércio com o Mercosul, que Portugal apoia com entusiasmo, outro importante elo com a América do Sul será estabelecido na presidência portuguesa. Será inaugurado no segundo trimestre o primeiro cabo submarino de fibra óptica entre a Praia do Futuro, em Fortaleza, e Sines, no litoral português do Alentejo. As informações são do jornal O Globo.

