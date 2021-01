Geral Bolsonaro nada com banhistas, causa aglomeração e publica ofensa a Doria

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2021

Governante mergulhou no mar e nadou em direção aos banhistas Foto: Reprodução do YouTube Governante mergulhou no mar e nadou em direção aos banhistas. (Foto: Reprodução do YouTube) Foto: Reprodução do YouTube

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fez um passeio de lancha pela Praia Grande, em São Paulo, região em que ele passou a virada do ano com a família e aproveita dias de folga — o retorno ao batente ocorrerá na segunda-feira (4).

O governante mergulhou no mar e nadou em direção aos banhistas, provocando aglomerações. Dezenas de pessoas ficaram ao redor do presidente para tirar fotos e saudá-lo.

Ao mergulhar, Bolsonaro foi acompanhado de seguranças do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), que nadaram ao lado do presidente e formaram uma espécie de cordão de isolamento. Mesmo assim, o chefe do Executivo federal ficou muito próximo dos banhistas.

As cenas foram publicadas hoje pelo próprio Bolsonaro em sua página no Facebook. Nas imagens, é possível observador que os apoiadores gritavam palavras de baixo calão e ofensas contra o governador de São Paulo, João Doria (PSDB). O tucano, um dos adversários políticos do presidente, fez críticas à postura do presidente em uma rede social.

No momento em que o Brasil precisa de paz e atitudes para combater a pandemia e salvar vidas, o presidente Jair Bolsonaro nos ataca mais uma vez, covardemente. A inoperância e o negacionismo do Governo desse presidente, estimularam a morte de 194 mil brasileiros para a Covid-19.

A atitude do presidente rendeu críticas devido ao fato de que o país vem observando aumento do número de mortes e do número de casos de contaminação pelo coronavírus. Desde o início da pandemia, segundo o boletim divulgado na quinta-feira (31) pelo consórcio de veículos de imprensa, o Brasil registrou 194.976 óbitos em decorrência da doença.

“Atender o povo é obrigação”

Na última quarta, vestido com a camisa do Santos, Bolsonaro se aproximou do público e, sem máscara, interagiu com abraços e apertos de mão. O presidente comentou a cena em live transmitida por meio de suas redes sociais.

“O povo está aqui na praia. Muitos vão falar que tem aglomeração, mas como eu disse lá no começo… Nós temos que enfrentar [a pandemia]. Tomar conta dos mais idosos, que têm comorbidade… E toca a vida.”

“A gente faz isso aí [interage com apoiadores]. Se arrisca também um pouco, né? Para ver o que acontece. O que tem a falar… Alguns até reclamam, né? É direito deles. Mas sempre tivemos e estaremos ao lado da população. Porque aqui, atender o povo é a nossa obrigação.”

