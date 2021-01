Geral Brasil fecha 2020 com o maior número de focos de queimadas em uma década

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2021

Queimadas no Pantanal teve alta de 120% em 2020 Foto: Reprodução Queimadas no Pantanal teve alta de 120% em 2020. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Brasil fechou o ano de 2020 com o maior número de queimadas desde 2010, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (1º) pelo Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). Foram 222.798 focos de incêndio registrados, 12% a mais que os 197.632 registrados em 2019.

Segundo o relatório, o destaque entre os biomas foi o Pantanal, que contabilizou 22.119 focos, 120% a mais que em 2019 e o maior número desde o início das medições em 1998. Proporcionalmente, foi o maior aumento entre o biomas (que ainda incluem Amazônia, Pampa, Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica).

As queimadas no Pantanal tiveram grande repercussão e destaque ao longo do ano passado por atingirem 28% da área do bioma somente até outubro.

O bioma com mais focos no ano passado, como em todos os demais anos medidos, foi a Amazônia, com 103.134 incêndios registrados, 15% a mais que em 2019. Foi o maior número desde 2017.

Pelo segundo ano seguido, o estado com mais focos foi o Mato Grosso, com 47.708 incêndios — 8.238 somente em Corumbá, município líder em casos no país. O estado possui três tipos de bioma: Amazônia, Cerrado e Pantanal.

Em segundo lugar ficou o Pará, com 38.603, que liderava o ranking estadual de focos até 2018.

Número de focos por ano:

2020 – 222.651

2019 – 197.595

2018 – 132.770

2017 – 207.456

2016 – 184.141

2015 – 216.644

2014 – 175.733

2013 – 127.794

2012 – 217.175

2011 – 157.960

