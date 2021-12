Mundo Portugal endurece ações para combater o coronavírus

Por Redação O Sul | 25 de dezembro de 2021

Teletrabalho volta a ser obrigatório no país Foto: Reprodução Teletrabalho volta a ser obrigatório no país. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Novas medidas de combate à pandemia de Covid-19 entraram em vigor neste sábado (25) em Portugal. Bares e discotecas ficam de portas fechadas. Escolas e ateliês de tempos livres só voltam a abrir a partir do dia 10 de janeiro. O teletrabalho volta a ser obrigatório. As liquidações estão proibidas no comércio até o dia 9 próximo.

As novas ações foram decididas por conta da ameaça da nova variante Ômicron do vírus SARS-CoV-2, que já é dominante em Portugal e que pode ser responsável por cerca de 90% das infecções no fim do ano.

As novas medidas foram decididas por um Conselho de Ministros e surgem cerca de um mês depois de o governo ter, em 25 de novembro, aprovado uma estratégia de prevenção e combate à pandemia, mas o surgimento recente da Ômicron obrigou a atualizar o plano de ação.

Muitas das medidas foram antecipadas face ao que tinha sido aprovado no Conselho de Ministros, como a semana de contenção após o Ano Novo, que foi alargada, vigorando a partir de hoje até 9 de janeiro, e que inclui o regresso ao teletrabalho obrigatório.

