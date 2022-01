Mundo Portugal libera infectados por Covid-19 para votar nas eleições deste domingo

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2022

A eleição está aberta, já que os socialistas no poder continuam perdendo a liderança nas pesquisas. Foto: Reprodução A eleição está aberta, já que os socialistas no poder continuam perdendo a liderança nas pesquisas. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Em meio a um aumento no número de infectados por Covid-19, Portugal tem eleições marcadas para este domingo (30). Os organizadores das eleições portuguesas estão tomando precauções extras de segurança depois que o governo decidiu permitir que eleitores infectados com o coronavírus saíssem do isolamento e votassem pessoalmente junto com todos os outros.

Com cerca de um décimo da população de 10 milhões de habitantes de Portugal agora em isolamento devido ao Covid-19, o governo decidiu suspender as restrições para a votação de domingo. Em conferência de imprensa neste sábado (29), a comissão eleitoral disse que “foram reunidas todas as condições para que a votação ocorra em absoluta segurança”.

As autoridades pediram às pessoas com Covid-19 que votem entre às 18h e às 19h, mas a recomendação de horário não é obrigatória. Não haverá áreas designadas para eleitores infectados.

A eleição está aberta, já que os socialistas no poder continuam perdendo a liderança nas pesquisas de opinião para o principal partido da oposição, os social-democratas de centro-direita.

