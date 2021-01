Mundo Portugal suspende voos entre o país e o Brasil

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2021

Eduardo Cabrita, ministro do Interior. Foto: Reprodução/Twitter

Portugal suspendeu, nesta quarta-feira (27), os voos entre o país e o Brasil. A medida vale a partir do dia 29 de janeiro, até o dia 14 de fevereiro. O Ministério do Interior português justificou com a piora da pandemia no mundo e a detecção de novas variantes. Além disso, o governo de Portugal foi estimulado a transferir pacientes de Covid-19 para fora do país.

O Ministério do Interior de Portugal informou que voos de caráter humanitário têm liberação para embarque de cidadãos da União Europeia e do Espaço Schengen (grupo de 26 países europeus, nem todos da União Europeia), desde que sigam os mesmos protocolos. As regras que valem para o Brasil são as mesmas que já vigoraram para os voos entre Portugal e o Reino Unido.

O que muda

De 29 de janeiro até o dia 14 de fevereiro, estão suspensos todos os voos, comerciais ou privados, de todas as companhias aéreas, de e para o Brasil. As regras estabelecidas são igualmente aplicáveis aos voos de e para o Reino Unido.

Assim, estão permitidos apenas os voos de natureza humanitária para efeito de repatriamento dos cidadãos nacionais e membros das respetivas famílias, bem como de titulares de autorização de residência em Portugal.

Estes cidadãos têm de apresentar, no momento da partida, um comprovante de realização de teste molecular por RT-PCR para descarte a infeção por SARS-CoV-2 com resultado negativo, realizado nas 72 horas anteriores à hora do embarque, sob pena de ser recusado o embarque e a entrada em território português. À chegada a Portugal os viajantes têm de cumprir, obrigatoriamente, um período de 14 dias de quarentena no domicílio ou em local indicado pelas autoridades de saúde.

Nestes voos de caráter humanitário podem também embarcar cidadãos nacionais da União Europeia, nacionais de Estados associados ao Espaço Schengen e membros das respetivas famílias, bem como nacionais de países terceiros com residência legal num Estado-Membro da União Europeia, exclusivamente para efeitos de repatriamento.

Estes passageiros têm, também, que apresentar no momento da partida o comprovante de realização de teste com resultado negativo para Covid-19, realizado nas 72 horas anteriores à hora do embarque, sob pena também de ter recusado o embarque. Ao chegar aos aeroportos os passageiros têm ainda, obrigatoriamente, de aguardar pelo voo de ligação aos respetivos países em local próprio no interior do aeroporto.

Pandemia

As mortes pela doença atingiram uma alta recorde e o sistema de fornecimento de oxigênio de um grande hospital na região de Lisboa falhou em parte por conta do uso excessivo.

As fatalidades por Covid-19 nas últimas 24 horas chegaram ao recorde de 291, elevando o total do país para 653.878 casos e 11.012 mortes. O país agora tem a maior média semanal de casos e mortes por milhão de pessoas, de acordo com o ourworldindata.org.

O hospital no município de Amadora teve de transferir 48 de seus pacientes para outras unidades de saúde na capital na noite de terça-feira (26), pois a pressão de oxigênio não era suficiente para um grande número de pacientes.

“Houve a necessidade de diminuir o consumo de oxigênio, então os pacientes foram transferidos”, informou o hospital, que quase não tem leitos livres. “Eles nunca estiveram em perigo.”

Reportagens mostraram ambulâncias apressadas passando pelos portões principais do hospital para pegar os pacientes, enquanto algumas deixaram o local escoltadas pela polícia.

Pacientes transferidos

Vinte pacientes foram transferidos para o maior hospital de Lisboa, o Santa Maria, que, na terça-feira, instalou dois refrigeradores do lado de fora de seu necrotério com capacidade para 30 corpos, afirmou o porta-voz do hospital.

O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, disse, em entrevista coletiva, que não havia necessidade de criar “alarme” sobre a ideia de ajuda internacional, mas acrescentou: “sabemos que há disponibilidade de países amigos para ajudar.”

A ministra da Saúde, Marta Temido, disse à emissora RTP: “O governo português está buscando todos os mecanismos disponíveis, incluindo no quadro internacional, para garantir a melhor assistência aos doentes.”

Ela observou que as transferências de pacientes seriam limitadas pela localização de Portugal na extremidade ocidental da Europa, especialmente porque outras nações da União Europeia também estão sob pressão.

