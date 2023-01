Política Posse de Lula custou quase R$ 630 mil aos cofres públicos; valor é inferior ao gasto na cerimônia de Bolsonaro

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2023

O petista assumiu a Presidência da República no dia 1º de janeiro Foto: Tânia Rego/Agência Brasil O petista assumiu a Presidência da República no dia 1º de janeiro. (Foto: Tânia Rego/Agência Brasil) Foto: Tânia Rego/Agência Brasil

A posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 1º de janeiro, custou R$ 627,9 mil aos cofres públicos. O valor foi informado pela Secretaria-Geral da Presidência por meio da Lei de Acesso à Informação.

A quantia é relativa somente à cerimônia oficial e não inclui o Festival do Futuro, evento musical com artistas apoiadores do petista que aconteceu ao longo do dia da posse na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Segundo o governo federal, não houve despesas por parte do Executivo para a realização do evento.

Entre os gastos relatados pela Secretaria-Geral da Presidência, estão o aluguel de monitores de televisão (15 unidades por R$ 1,57 mil), estruturas como alambrados, geradores, pisos, tendas e painéis de LED (total de R$ 256,28 mil), cadeiras (R$ 33,21 mil) e arranjos decorativos (R$ 6,11 mil). Os serviços de sonorização estão entre os mais onerosos, com o custo total de R$ 194,1 mil.

Bolsonaro

O custo com a posse de Lula foi 42,41% menor do que com a do seu antecessor, Jair Bolsonaro (PL), de acordo com os dados oficiais. Segundo o governo federal, o gasto total com a cerimônia de Bolsonaro, em 2019, foi de R$ 859,1 mil. Corrigido pela inflação, esse valor equivale atualmente a quase R$ 1,1 milhão.

