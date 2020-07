Porto Alegre Possibilidade de tempestade nesta terça mobiliza serviços na Capital

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2020

A possibilidade de tempestade na capital gaúcha prevista pela Defesa Civil para terça-feira (7), fez com que o prefeito Nelson Marchezan Júnior convocasse uma reunião na noite desta segunda-feira (6), com representantes da SMSUrb (Secretaria Municipal dos Serviços Urbanos), EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) e DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana), entre outros, para definir estratégias e montar equipes. A orientação é para que as equipes estejam preparadas e prontas para agir se houver a necessidade.

“Precisamos que todos trabalhem em conjunto para restabelecer o mais depressa possível todos os serviços que possam ser atingidos e realizar a limpeza e desobstrução de vias de forma a não prejudicar a população”, disse o prefeito.

Na manhã desta segunda-feira, a Defesa Civil de Porto Alegre enviou um alerta meteorológico para a possibilidade de ocorrência de chuvas de intensidade moderada a forte, acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento de 60 km/h a 100 km/h e queda de granizo. Há risco de alagamentos, de danos às residências, de corte de energia elétrica, de desativação de semáforos, de queda de árvores, de placas de sinalização e publicitários (outdoor).

A Defesa Civil e a Copae (Comissão Permanente de Atuação em Emergências), composta por órgãos municipais e instituições parceiras (Corpo de Bombeiros e CEEE), deverão estar em alerta máximo, com as respectivas equipes disponíveis para o pronto atendimento à população e o restabelecimento das condições de normalidade nas áreas que venham a ser atingidas.

A orientação é para que a população permaneça em casa protegida.

Orientações à população:

– Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores;

– Abrigue-se em local seguro;

– Não enfrentar o mau tempo;

– Mantenha-se afastado de postes, árvores e placas de sinalização e publicitárias;

– Não entre em alagamentos;

– Observe as encostas. No caso de alterações, afaste-se imediatamente e acione o serviço de emergência (Defesa Civil ou Corpo de Bombeiros).

– Atenção especial no trânsito (motoristas e pedestres);

– Desligue os aparelhos elétricos e, se possível, o quadro geral de energia;

No caso de emergência, ligue para Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193).

