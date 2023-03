Saúde Posso levar o celular para a cama? Saiba qual é a receita básica da “higiene do sono” para dormir bem

Por Redação O Sul | 6 de março de 2023

Uma das dicas para dormir melhor é não levar eletrônicos para a cama (celular e tablets) e desligar a TV. (Foto: Reprodução)

Todos nós queremos dormir bem, mas nem todo mundo consegue. Nos casos em que não há diagnóstico de distúrbios mais sérios de saúde, mudanças comportamentais conhecidas como “higiene do sono” já podem ajudar e muito a obter um descanso reparador: ações simples como deixar as luzes da casa mais baixas, evitar equipamentos eletrônicos e ter regularidade podem ajudar na tão sonhada noite perfeita e restauradora.

“O sono é tão importante quanto a atividade física e a alimentação. Ele ajuda no nosso sistema cardiovascular, no equilíbrio emocional e no sistema imunológico. Por isso, o sono não deve ser negligenciado”, diz Sandra Doria, otorrinolaringologista com especialização em Medicina do Sono e pesquisadora do Instituto do Sono.

Receita da higiene do sono

Você sente que tem dificuldade de iniciar o sono? Talvez seja a hora de olhar para a sua rotina e começar a adotar a receita básica da chamada higiene do sono. Desenvolver hábitos noturnos saudáveis pode ajudar a ter mais sucesso na hora de dormir:

– Vá para a cama com sono e saia da cama se não conseguir dormir após 30 minutos;

– Não leve eletrônicos para a cama (celular e tablets) e tente desligar a TV;

– Mantenha o quarto escuro e silencioso, em uma temperatura confortável. Não consegue dormir no escuro total? Prefira as lâmpadas amarelas, vermelhas ou laranja;

– Evite o uso de medicações para o sono sem prescrição médica. Melatonina também só com indicação;

– Evite discussões ou atividades estressantes antes de dormir;

– Realize atividades prazerosas e que proporcionem relaxamento ao corpo e mente, como ler um livro, meditar, ouvir música;

– Evite café e bebidas alcoólicas próximo do horário de dormir;

– Faça refeições leves à noite;

– Não deixe o relógio ao lado da cama;

– Tenha uma rotina: vá para a cama e acorde na mesma hora todos os dias.

O que você faz ao longo do dia também pode impactar na qualidade do seu sono. Por isso, evite os cochilos tardios, mantenha uma alimentação saudável e faça exercícios regularmente (40 minutos de treino aeróbico ou resistência 4x por semana ajudam no sono).

“Quando eu durmo mal, meu corpo começa a quebrar o equilíbrio interno. Seu corpo começa a falhar, sua atenção não é a mesma, sua memória é prejudicada com a privação de sono. Nossa sociedade está em débito crônico de sono. Precisamos valorizar o sono”, alerta Monica Andersen, diretora do Instituto do Sono e professora de medicina e biologia na Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).

E atenção: se você continuar com problemas para dormir após adotar uma mudança de rotina e a higiene do sono, procure um médico. As informações são do portal de notícias G1.

