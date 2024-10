Política Postagem engana ao sugerir que Lula não levou pontos na cabeça após acidente doméstico

29 de outubro de 2024

O presidente levou 5 pontos na região da nuca, após cair no banheiro. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

É enganoso um vídeo que circula nas redes sociais do presidente Luiz Inácio Lula da Silva após a queda no banheiro do Palácio da Alvorada que comprovaria a “farsa” do acidente doméstico, pois não haveria pontos na cabeça do petista.

O vídeo foi publicado pelo próprio presidente em suas redes sociais, anunciando retorno às atividades após sofrer um acidente doméstico no último dia 19, no Palácio da Alvorada. Por conta do ângulo da gravação, não é possível ver os pontos, que ficaram na parte de trás cabeça de Lula. O curativo com sutura, no entanto, foi fotografado e divulgado pela imprensa.

Lula caiu no banheiro em 19 de outubro enquanto cortava a unha do pé. O jornal O Estado de S. Paulo mostrou que o petista estava sentado em um banco e, quando se inclinou para frente, o assento escorregou. O presidente bateu a nuca na banheira que estava atrás e foi levado imediatamente ao Hospital Sírio-Libanês por conta do sangramento. Ele levou cinco pontos no local do ferimento.

Em uma reavaliação médica no dia 22 de outubro, o exame de imagem demonstrou que Lula estava “apto” para exercer sua rotina de trabalho. Em suas redes sociais, o presidente publicou um vídeo no Palácio do Planalto, indicando retorno às atividades.

A gravação foi usada por opositores para acusar Lula de mentir sobre o acidente, sob justificativa de que não há curativo visível. “Alguém viu os pontos na cabeça dele…??? Isso é “gorpe” Fio…..” (sic)”, afirma a legenda sobreposta ao vídeo. No entanto, a sutura não aparece por conta do ângulo que a filmagem foi feita. Os pontos levados na nuca foram fotografados e divulgados por veículos de imprensa.

Além do corte, a queda resultou em uma pequena hemorragia cerebral e, por recomendação médica, Lula não viajou para a 16ª Cúpula do Brics, na Rússia. Os pontos foram retirados na segunda-feira (28).

Por recomendação médica, o presidente também cancelou outros dois compromissos: a ida à Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP29) no Azerbaijão, e a viagem à Colômbia, onde participaria da Conferência das Nações Unidas para a Biodiversidade (COP16) em Cali. Ao Azerbaijão, que substituirá Lula, será o vice-presidente, Geraldo Alckmin.

Postagem engana ao sugerir que Lula não levou pontos na cabeça após acidente doméstico

2024-10-29