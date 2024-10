Política Ministro do Supremo Gilmar Mendes diz que “lero-lero” das ameaças sobre as urnas não se repetiu neste ano

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Decano do STF celebrou o fato de não ter havido questionamento sobre a segurança das urnas. Foto: Andressa Anholete/STF Decano do STF celebrou o fato de não ter havido questionamento sobre a segurança das urnas. (Foto: Andressa Anholete/STF) Foto: Andressa Anholete/STF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou nesta terça-feira (29) que o grande destaque das eleições municipais deste ano foi a ausência do “lero-lero” sobre o funcionamento das urnas eletrônicas. Segundo o decano, isso ocorreu porque não houve um “incentivador desse ambiente”.

“Aquela toada em torno das ameaças que constituíam para a democracia as urnas eletrônicas, esse lero-lero, já não se repetiu. Porque já não havia algum incremento, algum incentivador desse ambiente. E em duas horas e quinze, no processo eletrônico, nós tivemos o resultado das eleições”, afirmou o magistrado.

A declaração foi feita durante a abertura de um congresso do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), instituição educacional fundada por Gilmar. A fala do ministro ecoa a da presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, que celebrou o fato de as eleições terem sido “monótonas”.

“Foi muito monótona, democraticamente monótona. E nós queremos a monotonia democrática como normalidade institucional e política no país”, disse a magistrada.

O decano da Suprema Corte destacou que, no pleito municipal, as urnas não foram questionadas no plenário do STF, enfatizando que, mesmo em casos de resultados apertados, não houve dúvidas sobre a segurança do sistema.

“Tivemos pleitos extremamente acirrados. Para falar apenas em um: o caso de Fortaleza. Ontem eu recebi uma mensagem de que um desses chamados nanicos se arvorara na condição de ter sido decisor no caso, porque tivera 9 mil votos e foi apoiar o vencedor”, afirmou.

Na eleição mencionada, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão (PT), venceu o deputado federal André Fernandes (PL) no segundo turno por uma diferença de 10.838 votos. (AE)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/ministro-do-supremo-gilmar-mendes-diz-que-lero-lero-das-ameacas-sobre-as-urnas-nao-se-repetiu-neste-ano/

Ministro do Supremo Gilmar Mendes diz que “lero-lero” das ameaças sobre as urnas não se repetiu neste ano

2024-10-29