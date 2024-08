Geral Postagem nas redes sociais engana ao afirmar que Bolsonaro é classificado como genocida em livro didático da Noruega

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2024

A publicação traz a imagem de um livro que contém uma foto do ex-presidente, junto com um texto em norueguês. (Foto: Reprodução)

Circula nas redes sociais uma postagem enganosa afirmando que um livro didático do ensino médio da Noruega retrata o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como genocida responsável por 700 mil mortes de covid-19 no Brasil. A publicação traz a imagem de um livro que contém uma foto do ex-presidente, junto com um texto em norueguês.

A postagem na rede social X (antigo Twitter) utiliza imagem com baixa resolução do livro “Fabel 10″, da editora Aschehoug, destinado ao aprendizado da língua norueguesa e vendido para escolas que ensinam adolescentes entre 13 e 16 anos.

O trecho em questão cita a pandemia em um capítulo sobre teorias da conspiração, mídia e política. Além disso, diz que Bolsonaro chamou a pandemia de “gripezinha” e não recomendou os mesmos cuidados que o resto do mundo. O texto também ressalta que, apenas no primeiro ano, o Brasil registrou a perda de 260 mil vidas devido ao vírus.

“A negação da covid é um exemplo de desinformação difícil de impedir. Muitas vezes, aqueles que acreditam em teorias da conspiração encontrarão apoio para diversas teorias em sites e redes sociais, onde são apresentados a uma ‘nova verdade’”, diz trecho do texto traduzido pelo Comprova.

Na mesma página, abaixo do texto, o livro traz uma foto de Bolsonaro, e reproduz na legenda uma frase dita pelo ex-presidente em março de 2021 sobre a pandemia: “Chega de frescura, vão ficar chorando até quando?”.

Ainda segundo Aschehoug, os textos também afirmam que o então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, criticou a forma como Bolsonaro lidou com a pandemia e foi afastado do cargo por conta disso. Ainda no início de 2020, o apoio do presidente ao uso da cloroquina como tratamento para covid-19 causou um estranhamento público entre os dois. Além disso, Mandetta defendia que o governo deveria seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), o que gerou mais conflitos.

Os textos seguintes pedem aos alunos que considerem quem é o responsável em situações como a do Brasil. A editora destaca ainda que o texto não usa a palavra genocídio nem implica que houve um genocídio durante este período.

Em agosto de 2022, o portal de notícias G1 noticiou que o livro didático norueguês define Bolsonaro como “um dos maiores negacionistas do coronavírus do mundo”. O portal de notícias UOL também noticiou, em agosto de 2022, que Bolsonaro havia sido retratado como “negacionista da covid” pelo livro norueguês. A reportagem destaca a legenda utilizada pela editora na foto do ex-presidente e afirma que, no dia anterior à declaração do ex-presidente, “o Brasil tinha registrado 1.910 mortes por covid-19, recorde na época”. Até o dia 22 de agosto de 2024, a doença matou 712.889 pessoas no Brasil, segundo o Ministério da Saúde.

A verificação do conteúdo foi realizada pelo Projeto Comprova, que é uma iniciativa colaborativa e sem fins lucrativos liderada e mantida pela Abraji – Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo – e que reúne jornalistas de 42 veículos de comunicação brasileiros para descobrir, investigar e desmascarar conteúdos suspeitos sobre políticas públicas, eleições, saúde e mudanças climáticas que foram compartilhadas nas redes sociais ou por aplicativos de mensagens. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

