Rio Grande do Sul Posto do Tudo Fácil na Zona Sul de Porto Alegre amplia horário de atendimento ao público a partir desta segunda-feira

Por Redação O Sul | 1 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Central de serviços ao cidadão tem três unidades na capital, uma delas ainda fechada. (Foto: Lucas Motzkus/SPGG)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Localizado na avenida Wenceslau Escobar nº 2.666 (bairro Tristeza), em Porto Alegre, o posto Zona Sul da central de serviços Tudo Fácil tem horário de fechamento ampliado a partir desta segunda-feira (2). A unidade funciona em dias úteis, das 8h às 18h – em vez das 14h, como vinha fazendo desde 2021, no âmbito da prevenção ao coronavírus.

Somente no que se refere à confecção de carteiras de identidade, a estimativa do governo do Estado é de que a disponibilidade de agendamentos apresente uma alta em torno de 50%. Para ter acesso ao local, é necessário realizar o agendamento eletrônico por meio do portal rs.gov.br.

Depois de permanecer fechada a maior parte de 2020, a unidade retomou serviços presenciais em julho do ano passado, em horário reduzido. O governo gaúcho salienta que a retomada em turno integral foi possível graças à recomposição das equipes.

Reunindo os serviços públicos mais solicitados pelo cidadão, o Tudo Fácil conta com três unidades na capital gaúcha. Destas, duas oferecem atendimento presencial (Zonas Sul e Norte), ao passo que a terceira (Centro Histórico) permanece fechada.

No posto da Zona Norte (rua Domingos Rubbo nº 51, bairro Cristo Redentor) continua o sistema das 8h às 14h. Entretanto, esse horário deve ser expandido no próximo semestre, com a mudança para o shopping Bourbon Wallig (avenida Assis Brasil).

A rede também conta com uma central em Lajeado (Vale do Taquari), inaugurada em dezembro do ano passado dentro do shopping local, no quilômetro 346 da rodovia estadual BR-386. Trata-se da única unidade localizada fora de Porto Alegre. No local, os cidadãos podem acessar quase 100 serviços presenciais e mais de 300 digitais, através de terminais para autoatendimento.

Outras três unidades devem ser implantadas no Interior do Estado ainda neste semestre, de acordo com estimativa mencionada pelo site oficial estado.rs.gov.br no começo do ano. Todas devem repetir o padrão já adotado para suas instalações, valendo-se de espaços em shoppings.

Em Caxias do Sul (Serra), Passo Fundo (Região Norte) e Rio Grande (Região Sul), os contratos já foram assinados. As obras estão em andamento.

Agenda de licitações

Nesta semana, a contratação de empresa especializada para execução das obras de reforma da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente (DPCA) em Santo Ângelo (Região Noroeste) está entre as licitações previstas pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG). É a chamada “Agenda Celic”, que pode ser consultada em celic.rs.gov.br.

A abertura das propostas de interessados está prevista para as 15h desta terça-feira (3). Além disso, há outras 35 pregões eletrônicos para atender a demandas de diversos órgãos e secretarias de governo, incluindo itens de alimentação, suprimentos de informática, impressão de peças gráficos e aquisição de materiais para construção civil.

Conforme o Palácio Piratini, a publicação da “Agenda Celic” tem por objetivo ampliar o nível de transparência nos processos de compra e alienação pelo Executivo estadual.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul