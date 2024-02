Saúde Pouco sono, muito álcool, calor e exercício: o carnaval desgasta o corpo, mas saiba como sair bem da folia

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Os dias de festas têm efeitos semelhantes ao de atividades físicas intensas para o corpo. (Foto: Marlon Costa)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O carnaval é feito para aproveitar ao máximo. Mas, seja nos blocos ou nos desfiles, esse período também acaba trazendo uma combinação de fatores que desgastam o corpo. Além do glitter e das fantasias, outros itens também são muito comuns nos dias de folia: pouco sono, muito álcool, longas distâncias percorridas a pé e exposição constante ao calor.

De acordo com os especialistas, o desgaste no carnaval se assemelha ao de atividades físicas intensas e, por isso, é preciso adotar alguns cuidados para aproveitar a folia com saúde.

Pouco sono

A rotina intensa de blocos, que começam muitas vezes logo cedo e se estendem até a noite, e os desfiles, que acontecem durante toda a madrugada, contribuem para noites de pouco sono no carnaval.

Humberto Bogossian, pneumologista do Hospital Albert Einstein, explica que o sono é fundamental para a reparação do organismo. “É o momento que a gente precisa para descansar, o cérebro vai desligar e o corpo vai se recuperar de toda a sobrecarga do dia anterior”, disse o pneumologista.

Esse descanso é fundamental para a recuperação tanto da parte física quanto da parte mental.

Luis Fernando Penna, médico do pronto atendimento do Hospital Sírio-Libanês, pontua que dormir pouco ao longo dos dias de festa pode ser prejudicial à saúde em diferentes aspectos.

“Essas noites mal dormidas podem provocar alterações cardiovasculares, aumentando a predisposição para arritmias”, diz. Além dos impactos cardiovasculares, a ausência de sono também gera efeitos negativos na parte emocional, levando a quadros de mais ansiedade, irritação e cansaço.

O médico ressalta que os prejuízos de dormir por poucas horas no carnaval continuam mesmo depois do fim dos dias de festa.

“A pessoa acaba voltando para a sua rotina habitual, mas demora para encaixar o sono por conta de todas essas alterações que aconteceram durante o período de carnaval”, alerta Luis Fernando.

Muito álcool

Se as noites de carnaval costumam ser de pouco sono, os dias tendem a ter excesso de consumo de álcool.

Apesar de ser uma prática comum durante a folia, os especialistas alertam para os perigos da ingestão de bebidas alcóolicas em grandes quantidades.

“Se a pessoa ingerir um pouco de bebida, para curtir, não há problema. O problema é usar o álcool, por exemplo, para se hidratar. Álcool não é para se hidratar”, alerta o médico Humberto Bogossian. Mais do que a já conhecida ressaca, o abuso de álcool pode causar problemas como:

– Piora da manutenção muscular e perda de coordenação motora;

– Alterações emocionais, com maior probabilidade de quadros de ansiedade;

– Alteração cardiovasculares, favorecendo o aumento da frequência cardíaca e a ocorrência de arritmias, entre outros.

Exercício demais

Os longos trajetos percorridos a pé, nos sambódromos ou nas ruas, também causam um desgaste para o corpo. “Isso gera uma atividade física constante, porque as pessoas pulam, dançam, às vezes usam fantasias pesadas e tudo isso é um exercício físico intenso para o corpo”, analisa o médico Luis Fernando Penna.

Humberto Bogossian também afirma que o carnaval pode se assemelhar a uma atividade física intensa, mas que o desgaste depende de quanto tempo a pessoa se expõe a essa sobrecarga. “Uma coisa é você aproveitar um bloco por uma ou duas horas. Outra é passar um dia inteiro sob essas condições, além das influências climáticas”, avalia.

Além do impacto muscular, que pode causar dores nos dias seguintes à folia, esses exercícios acabam gerando uma sobrecarga nas articulações, em especial quadril, joelho e tornozelo.

Os longos períodos de exposição ao calor, por conta do sol e das aglomerações dos blocos, podem causar uma série de problemas para a saúde. Entre os principais riscos associados às altas temperaturas no carnaval estão a insolação e a desidratação.

Carnaval e saúde

Como sobreviver ao carnaval com saúde? Para aproveitar a folia, e ainda voltar para casa com saúde, é interessante adotar algumas medidas para se proteger.

“Durante o carnaval, a pessoa tem que priorizar o que é importante para ela, ir aos bloquinhos, desfiles. Mas é preciso ter em mente que há um esforço físico considerável envolvido”, pondera Luis Fernando.

“O carnaval é um momento festivo bacana, a gente tem que saber aproveitar, mas lembrar que todo ano tem carnaval. A maior dica é ter ponderação para poder curtir sempre e ter boas lembranças do que aconteceu”, recomenda Humberto Bogossian.

Os especialistas listam algumas dicas valiosas para aproveitar o carnaval e evitar problemas de saúde:

– Se hidratar constantemente, seja com água, sucos ou isotônico.

– Evitar beber de estômago vazio.

– Evitar ingerir alimentos muito pesados, antes, durante e depois da folia;

– Utilizar chapéu ou boné.

– Nos momentos mais quentes do dia ao longo do carnaval, tentar permanecer na sombra, ou em locais menos abertos.

– Dormir de seis a oito horas nos dias de folia para conseguir se recuperar e se preparar para o dia seguinte.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/pouco-sono-muito-alcool-calor-e-exercicio-o-carnaval-desgasta-o-corpo-mas-saiba-como-sair-bem-da-folia/

Pouco sono, muito álcool, calor e exercício: o carnaval desgasta o corpo, mas saiba como sair bem da folia

2024-02-10