Economia Poupança é o produto preferido dos brasileiros para investir

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Em setembro, a região Sul respondeu por 31,38% do volume total de aplicações. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A poupança é o produto preferido dos brasileiros para investir e na região Sul não é diferente. Em setembro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná representaram 31,38% do volume total de aplicações, segundo as estatísticas de varejo da Associação Nacional das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA).

São 12 milhões de pessoas no Sul com investimento em conta poupança, que acumulam saldo de R$ 172 bilhões. O ticket médio dos poupadores da região é de R$ 14.311 – R$ 2 mil a mais que a média nacional.

Segundo o economista e especialista em investimentos Roberto Rodrigues, a poupança é o produto preferido dos brasileiros por ser tradicional e simples.

“É um produto que está no senso comum. Quando se fala de guardar dinheiro, logo vem à cabeça de todos nós a poupança. Então, atribua isso a ser um produto tradicional, simples e fácil de se entender, que todo mundo já investiu, por isso que a poupança ela é tão popular.”

De acordo com Roberto, a poupança é uma porta de entrada para quem deseja ter uma boa reserva financeira e realizar sonhos e projetos.

“Faça uma poupança programada, você pode debitar da tua conta todo mês ali R$ 50, R$ 100, R$ 200 e isso te incentivar a guardar dinheiro.”

O especialista ainda ressalta que é um produto com vantagens para quem está começando. Ela é simples de operar, isenta de taxa de custos, e o dinheiro pode ser aplicado e resgatado a qualquer momento.

Poupança

Aposentado, o Vando Garcia Gonçalves tem 69 anos e faz parte do grupo que tem a poupança como preferência quando se fala em investimento. Ele afirma que utiliza esse produto há muitos anos. Ele conta que o primeiro objetivo foi poupar para fazer a viagem de férias no final do ano com a família, mas, com o tempo, outros objetivos também foram surgindo.

“Quando a gente viu que trazia sempre aquele resultado, que sobrava o dinheirinho do final e do ano 13º, a gente começou também fazer uma poupancinha para trocar o carro (…) E isso se estendeu para imóveis, para construir casa.”

Segundo o aposentado, ele escolheu a poupança por ser bem conservador para investir e também porque na poupança é possível ir aplicando aos poucos e pode fazer a retirada do valor a qualquer momento.

“Eu prefiro mesmo a poupança porque nela você pode colocar o que sobrou no final do mês. Sobrou um dinheirinho eu vou lá e coloco na poupança. Não só para mim como também para os meus filhos. Eu tenho dois filhos especiais e aí eu deposito também lá na poupança para eles.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia