Economia Poupança e Investimentos para o Cidadão Comum

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Para poupar dinheiro em um momento de alta de preços e de inflação, é preciso planejamento Foto: Divulgação Para poupar dinheiro em um momento de alta de preços e de inflação, é preciso planejamento. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Juntar dinheiro é uma tarefa complicada e não faz parte da cultura da maioria das famílias, seja por opção ou por falta de recursos para fazer as reservas financeiras. Segundo a Pesquisa de Orçamentos Familiares do IBGE, apenas 20% das famílias possuem dinheiro guardado ou investido para realizar sonhos ou solucionar questões emergenciais.

Para poupar dinheiro em um momento de alta de preços e de inflação, é preciso planejamento. Buscar por dicas de finanças pode ser um bom começo para quem quer entrar no caminho certo.

Um artigo publicado pelo economista João Carlos M. Madail, no site do Conselho Regional de Economia do Rio Grande do Sul, aponta que ter controle financeiro melhora a qualidade de vida e é importante ajuda para enfrentar dificuldades em momentos de aperto.

A Diferença Entre Poupar e Investir

A melhor maneira de economizar é gastando menos do que ganha. É acumular dinheiro para empregá-lo em uma despesa de emergência ou comprar um bem de maior valor.

Investir é aplicar o dinheiro constantemente com o objetivo de obter ganhos ou resultados a longo prazo. É uma forma de multiplicar capital.

A melhor forma de reservar o dinheiro vai depender do objetivo. Para fazer uma viagem, comprar um carro, um aparelho eletrônico, ou um celular, fazer uma poupança é o mais indicado, já que o dinheiro será resgatado em um espaço menor de tempo.

Para ter um rendimento maior no futuro, como pagar a faculdade do filho que acabou de nascer, ou para usufruir de renda passiva por longos anos, a melhor opção é focar em investimentos que possuam rendimentos maiores do que os da poupança e acima do IPCA, índice que mede a inflação.

Planejando os Gastos e Investimentos

Realizar um planejamento financeiro é essencial para o sucesso econômico, e o primeiro passo para isso é identificar as fontes de renda da família para se enquadrar no padrão de vida que elas proporcionam.

Uma das formas de realizar o planejamento é aplicar o método 50-30-20. Para os economistas, ele funciona da seguinte forma:

· 50% do salário líquido destinado a gastos fixos, como aluguel, contas de água, luz, telefone, alimentação, transporte.

· 30% do salário líquido destinado a gastos variáveis, como serviços de streaming, TV a cabo, compra daquela viagem que surgiu como oportunidade em um anúncio de promoção relâmpago de passagens, o cafezinho na padaria ou o happy hour.

· 20% do salário líquido destinado a reservas financeiras ou projetos futuros, como a compra do sonhado carro que está pesquisando há tempos ou até mesmo para aqueles momentos emergenciais e inesperados.

A metodologia 50-30-20 é uma das dicas em destaque no site do Serasa, banco de dados que reúne nomes de pessoas que estão negativadas no mercado.. O artigo “Método 50-30-20: o que é e como utilizar para organizar as contas”, publicado em abril de 2022, traz conceitos para ajudar as pessoas inadimplentes a se organizarem financeiramente.

Segundo o Serasa, no início de 2022, 64,82 milhões de brasileiros estavam com as contas em atraso. Em setembro, o último levantamento do Serviço de Proteção ao Crédito – SPC, apontou que o número de inadimplentes era de 64,25 milhões de pessoas.

Dinheiro Rendendo por Meio do Planejamento Familiar

Unir as rendas dos membros da família e traçar metas é a principal maneira de chegar aos objetivos de forma mais rápida. A metodologia se baseia no planejamento familiar.

O primeiro passo para construir o planejamento familiar é conhecer bem o orçamento. Montar uma planilha com gastos fixos e variáveis, calculando quanto entra e quanto sai.

Outra medida importante é mudar hábitos que vão fazer a família poupar mais.

Em consenso, delimitar as despesas variáveis e até mesmo as fixas.

Uma dica para reduzir as despesas com contas fixas é fazer economia de energia elétrica, que pode ser feita desligando todos os aparelhos no momento do sono ou enquanto estiver no trabalho. Tentar reduzir o plano da internet por meio de promoções também é um bom exemplo.

Já as despesas variáveis podem ser reorganizadas. Aqueles passeios de sexta-feira, sábado e domingo podem ser reduzidos para uma ou duas vezes no fim de semana.

O cinema semanal pode ser transformado em quinzenal ou em sessões pipoca caseiras, através de streamings com os disponibilizados no Htv h8. E essas são apenas algumas formas de poupar e destinar recursos para a poupança ou investimentos.

Outra maneira de estimular a prática do planejamento financeiro é estipular metas: programar uma viagem à vista com a família, por exemplo, é uma forma de poupar duas vezes.

Quando você acumula dinheiro está poupando, e quando compra à vista também, já que consegue descontos e fica livre das taxas de juros. E se a família ainda tem o hábito de ficar de olho em promoções, o passeio pode sair muito mais em conta.

Não fugir das metas é outra dica importante para que o saldo familiar fique sempre no azul. Desta forma tudo fica mais fácil, até mesmo nos momentos imprevisíveis, em caso de um membro da família precisar passar por procedimentos médicos como cirurgias gastrointestinais ou pulmonares, que não podem ficar esperando um momento economicamente organizado para serem realizadas.

Pode parecer pessimismo exagerado citar esse tipo de circunstância, mas depois de um período complexo de pandemia, ficou claro que ter uma reserva para possíveis acontecimentos negativos surpresa, pode ser capaz de salvar uma, ou mais, vidas.

A responsabilidade financeira vai proporcionar conforto para superar momentos em que o foco precise ser o bem-estar do paciente e da família.

Fugindo das Dívidas

Viver longe do aperto financeiro, ter dinheiro para levar o filho para a Disney ou escolher aquele carrão na Sul Carro sem se preocupar com orçamento é o desejo de toda família.

Mas para realizar esses desejos é preciso ter disciplina. Tudo fica mais fácil quando se tem reserva, seja na poupança ou em fundos de investimentos. O que geralmente atrapalha as metas, são as dívidas, que podem comprometer o orçamento familiar bem mais do que se imagina.

A melhor forma de se livrar delas é renunciar a desejos momentâneos e impulsos imediatistas.

Outras precauções que podem ajudar quem quer criar um orçamento saudável para a própria família:

· Cuidado com o cartão de crédito: Acumular compras no cartão de crédito pode trazer descontrole. A falta de pagamento gera juros altos, aliás, os maiores das linhas de crédito.

· Mais cuidado ainda com o cheque especial: Só deve ser usado em momentos de urgência e reposto rapidamente, já que os juros consomem a possibilidade de retorno ao saldo positivo.

· Eliminar compras por impulso: Avaliar antes de realizar a compra se o produto realmente é necessário e útil.

· Uso moderado de aplicativos: As redes sociais e os aplicativos se tornaram vitrines virtuais. O ideal é dedicar-se a navegar por conteúdos educacionais, instrutivos e informativos, fugindo da cultura do consumismo imposto pela evolução tecnológica.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia