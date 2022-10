Brasil Pousos e decolagens no aeroporto de Congonhas são liberados após quase nove horas de interdição do terminal

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2022

Pista foi bloqueada depois que pneu de aeronave estourou

Os pousos e decolagens no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, foram liberados no fim da noite de domingo (09), após quase nove horas de interdição, informou a Infraero. A paralisação ocorreu depois que um pneu de uma aeronave de pequeno porte estourou na momento do pouso.

A pista foi interditada por volta das 13h30min de domingo. Cinco pessoas estavam no avião, que partiu de Foz do Iguaçu (PR) rumo a São Paulo. Ninguém ficou ferido.

Com a interdição da pista, 140 voos foram cancelados: 73 que partiriam de Congonhas e 67 que iriam para o terminal. O Cenipa ( Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes) investiga o caso.

A operação para pousos e decolagens no aeroporto foi estendida até a 1h desta segunda-feira (10). Normalmente, as atividades ocorrem até as 23h. O aeroporto Santos Dumont, no Rio, também ampliou o horário de funcionamento no domingo.

O aeroporto de Congonhas é o segundo com maior tráfego de passageiros do País e tem a rota mais movimentada do Brasil, que é a ponte aérea São Paulo-Rio de Janeiro.

A demora para a retirada da aeronave da pista do terminal ocorreu porque não havia equipamento para a remoção da mesma. Questionada sobre a demora, a Infraero afirmou que era necessária uma “prancha para remoção”.

