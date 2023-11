Política PP do senador Ciro Nogueira vai ao Supremo contra governo Lula por Orçamento da Saúde

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2023

O senador Ciro Nogueira diz que artigo de lei complementar permite ao governo aplicar piso menor na saúde. Foto: Pedro França/Agência Senado O senador Ciro Nogueira diz que artigo de lei complementar permite ao governo aplicar piso menor na saúde. (Foto: Pedro França/Agência Senado) Foto: Pedro França/Agência Senado

O senador Ciro Nogueira (PI), presidente do PP, acionou o Supremo Tribunal Federal (STF) contra o governo Lula – do qual seu partido faz parte – após o Executivo conseguir autorização do Congresso para, na prática, gastar menos com saúde. Ciro quer derrubar esse dispositivo.

Por articulação do Executivo, os parlamentares aprovaram uma lei que estabelece a receita estimada na Lei Orçamentária de 2023 como base de cálculo para o piso de gastos com saúde. Na avaliação dos advogados do PP, a Constituição, no entanto, estabelece que os recursos mínimos devem ser calculados considerando a receita efetiva, e não a prevista no Orçamento. A lei aprovada pelo Congresso, portanto, seria inconstitucional e precisa ser derrubada pelo STF, argumenta Ciro.

O orçamento deste ano reservava R$ 168 bilhões para a saúde, mas o piso para o ano havia subido para R$ 189 bilhões em setembro, após uma atualização nos cálculos de receita corrente líquida do País. Como o governo não tem espaço fiscal acomodar mais R$ 21 bilhões no Orçamento, recorreu à manobra junto aos parlamentares.

