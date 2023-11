Esporte Fluminense e Boca Juniors se enfrentam pela final da Libertadores neste sábado

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Com o acúmulo de premiações ganho desde a fase de grupos, o campeão da Libertadores pode faturar R$ 133,4 milhões. Foto: Divulgação/Conmebol Com o acúmulo de premiações ganho desde a fase de grupos, o campeão da Libertadores pode faturar R$ 133,4 milhões. (Foto: Divulgação/Conmebol) Foto: Divulgação/Conmebol

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Fluminense e Boca Juniors se enfrentam na tarde deste sábado (4), às 17h, no Maracanã, pela grande final da Libertadores. Para chegar até a decisão, as duas equipes tiveram campanhas opostas.

O Boca Juniors entra nessa final sem ter vencido nenhum jogo no mata-mata. Foram seis jogos e seis empates, com a classificação vindo através dos pênaltis. Desde a classificação para a decisão, os Xeneizes jogaram cinco partidas, venceram uma, empataram duas e perderam duas.

Já o Fluminense, o Tricolor vem motivado de uma classificação heroica nas semifinais contra o Inter. Foram seis jogos no mata-mata, quatro vitórias e dois empates. No geral, desde que avançou para a finalíssima, jogou seis partidas pelo Brasileirão, perdeu quatro, empatou uma e venceu uma.

O vencedor da final pode faturar o valor de US$ 18 milhões (R$ 91 milhões). Com o acúmulo de premiações ganho desde a fase de grupos, o campeão da Libertadores pode faturar US$ 27,15 milhões (ou R$ 133,4 milhões).

Além disso, o vencedor se garante na Recopa Sul-Americana, contra a LDU, no Mundial de Clubes, em dezembro, na Arábia Saudita e na primeira edição do novo Mundial de Clubes, em 2025, com 32 clubes, que será organizado pelos Estados Unidos como evento-teste para a Copa de 2026.

Prováveis escalações

Boca Juniors: Romero; Advíncula, Figal, Valentini e Fabra; Medina, G. Fernández, E. Fernández e Valentin Barco; Merentiel e Cavani. Técnico: Jorge Almirón.

Fluminense: Fábio: Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Martinelli (John Kennedy) e Ganso; Jhon Arias, Keno e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/fluminense-e-boca-juniors-se-enfrentam-pela-final-da-libertadores-neste-sabado/

Fluminense e Boca Juniors se enfrentam pela final da Libertadores neste sábado

2023-11-04