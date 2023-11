Brasil Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio estimado em R$ 3,5 milhões

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2023

O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5. Foto: ABr O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5. (Foto: ABr) Foto: ABr

O concurso 2.652 da Mega-Sena, que será sorteado neste sábado (3) à noite em São Paulo, deverá pagar o prêmio de R$ 3,5 milhões a quem acertar as seis dezenas. O sorteio será às 20h no Espaço da Sorte, na avenida Paulista. Haverá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

O último prêmio, no valor de R$ 104.876.676,00, sorteado quarta-feira (1º), saiu para um bolão feito em Goiânia (GO), que acertou as dezenas 06, 23, 35, 36, 37 e 59. O prêmio rendeu mais de R$ 20 milhões a cada apostador.

As apostas podem ser feitas até as 19h deste sábado nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o País ou pela internet. O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.

