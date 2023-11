Saúde Anvisa alerta para lotes falsos de Ozempic e remédio para esclerose múltipla

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2023

Anvisa publica imagem para orientar identificação de lote falsificado de medicamento para esclerose múltipla. Foto: Reprodução/Anvisa

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) alertou profissionais de saúde e a população sobre lotes falsificados dos medicamentos Ozempic e Tysabri. O Ozempic é usado para tratamento de adultos com diabetes tipo 2. Já o Tysabri é indicado para tratar esclerose múltipla.

A agência foi comunicada pelas fabricantes dos medicamentos sobre os lotes falsificados e publicou duas medidas preventivas, que determinam a apreensão e a proibição de comercialização, distribuição e uso dos produtos falsificados.

A Anvisa orienta que profissionais de saúde e a população adquiram medicamentos apenas em estabelecimentos devidamente regularizados, vendidos sempre na embalagem completa (dentro da caixa) e com nota fiscal.

Em caso de identificação de unidades dos medicamentos com suspeita de falsificação, a orientação é de não utilizar os produtos e comunicar o fato à Anvisa por meio dos sistemas de Notivisa (para profissionais de saúde) e Ouvidoria, via plataforma FalaBR, (para pacientes).

Ozempic

A empresa responsável pelo medicamento, Novo Nordisk Farmacêutica do Brasil, informou à Anvisa sobre a presença de unidades do lote LP6F832 no mercado brasileiro. O lote (LP6F832, validade 11/2025) não é considerado válido pela empresa e se trata, portanto, de produto falsificado.

Tysabri

A Biogen Brasil Produtos Farmacêuticos comunicou à Anvisa sobre o lote FF00336, produzido apenas para fins institucionais e não comerciais. Segundo a empresa, o lote possui características divergentes das presentes no medicamento original, como: erros de ortografia do endereço da empresa responsável pela importação e distribuição do produto no País; diferença na cor da faixa laranja e azul da embalagem; formatação das letras; e ausência da inscrição em braille na embalagem.

