Política PP resiste e ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello se filia ao PL para disputar vaga na Câmara dos Deputados

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2022

Na avaliação de integrantes do PP, Pazuello não teria um grande potencial de votos para concorrer à Câmara dos Deputados Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Em uma reviravolta no fim da janela partidária, o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello se filiou nesta sexta-feira (1º) ao PL, partido do presidente Jair Bolsonaro. Estava tudo certo para que ele se filiasse ao PP, partido do ministro da Casa Civil Ciro Nogueira, mas houve muita resistência de parte dos deputados da legenda.

Na avaliação de integrantes do PP, Pazuello não teria um grande potencial de votos para concorrer à Câmara dos Deputados. O partido recentemente filiou quatro deputados federais com mandato e que irão buscar a reeleição: parte do grupo entendeu que o ex-ministro da Saúde é impopular e corre o risco de não se eleger, o que implicaria no desperdício de recursos do fundo eleitoral.

Aliados de Pazuello no PP tentaram convencer a ala contrária e mostrar que o ex-ministro é popular no Rio, mas foram voto vencido. Fontes do PL confirmaram que o medo de uma baixa votação foi realmente o que fez Pazuello desistir do PP e migrar para a legenda do presidente Jair Bolsonaro.

