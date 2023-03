Geral Praia de Pernambuco tem segundo ataque de tubarão em dois dias; adolescente fica ferida

Por Redação O Sul | 6 de março de 2023

A adolescente teve parte do membro superior esquerdo amputado em decorrência do ferimento. (Foto: Reprodução)

A adolescente que sofreu um ataque de um tubarão enquanto tomava banho de mar na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes (PE), no Grande Recife, nesta segunda-feira (6) teve parte do membro superior esquerdo amputado em decorrência do ferimento. Segundo o Hospital da Restauração, onde a jovem foi atendida, ela “tem quadro de saúde estável” e está “consciente e orientada”. O caso dela ocorreu apenas um dia depois que outro adolescente foi mordido por um tubarão e teve a perna amputada.

A vítima desta segunda deu entrada no Hospital da Restauração, na capital pernambucana, por volta das 13h e foi levada para o centro cirúrgico, de acordo com a unidade de saúde. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que a banhista é ajudada por um grupo de pessoas até a chegada da equipe de emergência.

“O Hospital da Restauração informa que a adolescente, vítima de incidente com um tubarão, nesta segunda (6), tem quadro de saúde estável, consciente e orientada. A adolescente, de 15 anos, passou por um procedimento cirúrgico para reparar as lesões causadas pela amputação de parte do membro superior esquerdo e está na Sala de Recuperação”, diz o hospital, em nota.

Outro ataque

O ponto onde a adolescente foi ferida é localizado a cerca de um quilômetro de onde houve o ataque no domingo. No caso, o garoto de 14 anos, também socorrido ao Hospital da Restauração, teve sua perna direita amputada. Segundo a unidade, seu estado de saúde é estável, mas sem previsão de alta. Ele deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na manhã desta segunda-feira e encontra-se na enfermaria.

“Durante o procedimento cirúrgico ao qual foi submetido no domingo, o paciente teve o membro inferior direito amputado devido à gravidade das lesões. Ele e a família estão sendo acompanhados pelas equipes de Serviço Social e Psicologia do hospital”, informa o boletim médico mais recente sobre o caso.

Em Olinda, também no Grande Recife, houve o caso de um surfista mordido na perna por um tubarão em 20 de fevereiro. Ele recebeu alta após passar 10 dias no Hospital da Restauração. As informações são do jornal O Globo.

