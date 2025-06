Brasil Praia Grande, em Santa Catarina, é conhecida como uma das “Capadócias brasileiras” ao atrair turistas com voos de balão

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Praia Grande se destaca como um dos principais destinos de balonismo turístico no Brasil. (Foto: Reprodução/ND)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A cidade de Praia Grande, localizada no extremo sul de Santa Catarina, local onde caiu um balão nesse sábado (21), é conhecida como um dos principais destinos de prática do balonismo no Brasil. O município fica na região dos Aparados da Serra, na divisa com o Rio Grande do Sul.

Ao lado de Boituva (SP), a cidade atrai visitantes e é comparada à Capadócia, na Turquia. O destino no exterior é famoso por receber milhares de turistas que sobrevoam paisagens em balões de ar quente.

Em Praia Grande, o balonismo se tornou um dos principais atrativos da cidade. Segundo a secretaria de Turismo local, atualmente, a cidade conta com mais de 20 empresas que realizam a atividade. A cidade opera desde 2017 com passeios de balão e vivia “grande momento” turístico, segundo secretário de Turismo local, Henrique Maciel. Segundo ele, cerca de 50 mil passeios já foram realizados na região nos últimos oito anos, com uma média mensal de 500 a 700 voos no último ano. Diariamente, são realizados entre 20 e 30 voos.

A cidade de cerca de 8 mil habitantes também é conhecida como Capital dos Cânions, por ter 11 dessas formações geológicas em seu território, segundo o portal de turismo da região. Praia Grande fica na divisa de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a cerca de 270 quilômetros de Florianópolis. O município integra o Geoparque Caminhos dos Cânions do Sul, reconhecido como patrimônio mundial da Unesco.

Secretário de Turismo de Praia Grande, Henrique Maciel afirma que poder municipal busca, há anos, regulamentação do balonismo para fins turísticos e comerciais. Segundo ele, os passeios de balão no município catarinense são considerados a “grande engrenagem da economia” da cidade. “Há mais de três anos, estamos em conversa com o Sebrae (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e a Anac para tentar profissionalizar e regulamentar [o balonismo) a nivel nacional”, afirmou.

Acidente em Praia Grande

Segundo a Polícia Civil, o acidente nesse sábado resultou na morte de oito pessoas (quatro morreram carbonizadas no cesto e outras quatro na queda) e em outras 13 feridas. As autoridades informaram que 18 são de Santa Catarina, dois do Rio Grande do Sul e um de São Paulo.

Segundo relatos, o balão pegou fogo no ar e caiu, próximo a um posto de saúde, no município catarinense, conhecido como Capadócia brasileira.

De acordo com o relato do piloto à polícia, durante a emergência o balão conseguiu descer próximo ao solo, momento em que os passageiros foram orientados a pular. A maioria conseguiu descer, mas o balão voltou a subir rapidamente e foi completamente consumido pelas chamas, caindo com as pessoas que ainda permaneciam a bordo.

O acidente de balão em Santa Catarina ocorre menos de uma semana após a morte de uma mulher em um passeio de balão em Capela do Alto, no interior de São Paulo.

A mulher que morreu foi identificada como Juliana Alves Prado Pereira, de 27 anos. Ela estava no passeio com o marido, Leandro de Aquino Pereira, com quem comemorava o Dia dos Namorados. Era psicóloga e natural de Pouso Alegre (MG). Mais de 30 pessoas estavam a bordo do balão e 11 ficaram feridas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/praia-grande-em-santa-catarina-e-conhecida-como-uma-das-capadocias-brasileiras-e-atrai-turistas-com-voos-de-balao-entenda/

Praia Grande, em Santa Catarina, é conhecida como uma das “Capadócias brasileiras” ao atrair turistas com voos de balão

2025-06-21