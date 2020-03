Porto Alegre Praia para Todos em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 6 de março de 2020

Entre as atividades estão banho assistido com cadeiras e andadores anfíbios Foto: Cesar Lopes/PMPA Entre as atividades estão banho assistido com cadeiras e andadores anfíbios. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

Para uma maior inclusão de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, a Diretoria de Acessibilidade e Inclusão Social da SMDSE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte) promove 5ª edição do Praia para Todos.

Realizado em parceria com o Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul, o evento será realizado até este sábado (07), no Posto 1 da Praia do Lami, com acesso pela rua Luiz Vieira Bernardes, em frente à segunda guarita de salva-vidas, das 10h às 16h. Em caso de chuva, a atividade será transferida para a próxima semana, nos dias 13 e 14.

Confira as atividades:

– Banho Assistido com Cadeiras e Andadores Anfíbios

– Brinquedos Adaptados e Inclusivos

– Espaço Kids

– Circuito de Educação do Trânsito

– Atividades de Vela, Stand Up e Canoagem

– Espaço Zen

– Aulas de Educação Ambiental

– Bicicletário

– Painel Sensorial Marítimo

– Esportes Adaptados

– Passeio de Lancha Adaptado

Mais informações pelos telefones 3289-2337/2334.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre

Deixe seu comentário